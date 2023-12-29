При ДТП на пермской трассе погиб мужчина

На трассе Кунгур — Соликамск в Пермском крае при ДТП погиб мужчина. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Rapid не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с грузовым автомобилем Shacman. В результате ДТП водитель легковушки получил смертельную травму», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Погибший двигался со стороны Гремячинска в сторону Губахи. ДТП произошло 30 декабря 2023 года. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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