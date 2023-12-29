29 декабря 2023

При ДТП на пермской трассе погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель легкового автомобиля получил смертельную травму Фото:

На трассе Кунгур — Соликамск в Пермском крае при ДТП погиб мужчина. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Rapid не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с грузовым автомобилем Shacman. В результате ДТП водитель легковушки получил смертельную травму», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Погибший двигался со стороны Гремячинска в сторону Губахи. ДТП произошло 30 декабря 2023 года. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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На трассе Кунгур — Соликамск в Пермском крае при ДТП погиб мужчина. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Rapid не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с грузовым автомобилем Shacman. В результате ДТП водитель легковушки получил смертельную травму», — сообщили в telegram-канале ведомства. Погибший двигался со стороны Гремячинска в сторону Губахи. ДТП произошло 30 декабря 2023 года. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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