Челябинск накроет смог. Такая ситуация в городе продлится с 15:00 5 января по 19:00 6 января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС-112) города в своем telegram-канале.
«По данным Челябинского ЦГМС в Челябинске с 15:00 05 января до 19:00 06 января 2024 года ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — уточнили в ведомстве.
15 декабря режим НМУ, способствующий накоплению загрязнений в атмосфере, был объявлен сразу в семи городах Челябинской области. В их числе оказались Челябинск, Коркино, Карабаш, Златоуст, Сатка, Аша и Магнитогорск.
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