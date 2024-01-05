05 января 2024
04 января 2024

Челябинск накроет смог

Минэкологии Челябинской области: в Челябинске введен режим НМУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Режим НМУ в Челябинске продлится с 15:00 5 января по 19:00 6 января Фото:

Челябинск накроет смог. Такая ситуация в городе продлится с 15:00 5 января по 19:00 6 января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС-112) города в своем telegram-канале.

«По данным Челябинского ЦГМС в Челябинске с 15:00 05 января до 19:00 06 января 2024 года ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — уточнили в ведомстве.

15 декабря режим НМУ, способствующий накоплению загрязнений в атмосфере, был объявлен сразу в семи городах Челябинской области. В их числе оказались Челябинск, Коркино, Карабаш, Златоуст, Сатка, Аша и Магнитогорск.

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Челябинск накроет смог. Такая ситуация в городе продлится с 15:00 5 января по 19:00 6 января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС-112) города в своем telegram-канале. «По данным Челябинского ЦГМС в Челябинске с 15:00 05 января до 19:00 06 января 2024 года ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — уточнили в ведомстве. 15 декабря режим НМУ, способствующий накоплению загрязнений в атмосфере, был объявлен сразу в семи городах Челябинской области. В их числе оказались Челябинск, Коркино, Карабаш, Златоуст, Сатка, Аша и Магнитогорск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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