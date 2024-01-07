На Западе не верят, что Россия атакует НАТО

Полковник Кемп: нет никаких признаков, что на Западе верят в угрозу России

07 января 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

По словам Кемпа, если бы Запад верил в атаку РФ на НАТО, то поставил бы Киеву больше оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые лидеры на Западе не верят, что их страны окажутся под угрозой при успехе России в конфликте с Украиной. В противном случае западные представители давно бы задействовали все средства и поставили Киеву любое оружие. Об этом сообщает британский полковник в отставке Ричард Кемп. «Это, конечно, правда, но нет никаких признаков того, что президент США [Джо Байден] или западноевропейские лидеры действительно в это верят», — передает The Telegraph слова Кемпа. Он добавил, что если бы Запад верил в это, то задействовал бы все возможные средства, чтобы сдержать президента РФ Владимира Путина и поставить Киеву огромное количество оружия. По словам Кемпа, президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с огромными испытаниями на своем посту лидера страны. Он добавил, что когда был в Киеве, то некоторые политики могли обсуждать идею мирного соглашения. Согласно ему, Россия приняла бы членство Киева в НАТО в обмен на гарантии оставления ей территорий, которые занимает РФ. Кемп добавил, что при любом серьезном рассмотрении мирных переговоров есть большая гарантия того, что это гарантирует поражение для Украины. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у режима Зеленского нет воли к миру. При этом Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, а Киев публично вышел из переговорного процесса и даже ввел указ о запрете переговоров с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также добавил, что Путин готов к началу мирных переговоров. По его словам, Россия будет продолжать придерживаться собственных целей в спецоперации, которые не изменились за почти два года СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые лидеры на Западе не верят, что их страны окажутся под угрозой при успехе России в конфликте с Украиной. В противном случае западные представители давно бы задействовали все средства и поставили Киеву любое оружие. Об этом сообщает британский полковник в отставке Ричард Кемп. «Это, конечно, правда, но нет никаких признаков того, что президент США [Джо Байден] или западноевропейские лидеры действительно в это верят», — передает The Telegraph слова Кемпа. Он добавил, что если бы Запад верил в это, то задействовал бы все возможные средства, чтобы сдержать президента РФ Владимира Путина и поставить Киеву огромное количество оружия. По словам Кемпа, президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с огромными испытаниями на своем посту лидера страны. Он добавил, что когда был в Киеве, то некоторые политики могли обсуждать идею мирного соглашения. Согласно ему, Россия приняла бы членство Киева в НАТО в обмен на гарантии оставления ей территорий, которые занимает РФ. Кемп добавил, что при любом серьезном рассмотрении мирных переговоров есть большая гарантия того, что это гарантирует поражение для Украины. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у режима Зеленского нет воли к миру. При этом Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, а Киев публично вышел из переговорного процесса и даже ввел указ о запрете переговоров с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также добавил, что Путин готов к началу мирных переговоров. По его словам, Россия будет продолжать придерживаться собственных целей в спецоперации, которые не изменились за почти два года СВО.