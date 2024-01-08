Общество В Херсонской области восстановили энергоснабжение спустя час от задания Путина 09 января 2024 в 03:01 Размер текста - 17 + В Херсонской области рашили вопрос с энергоснабжением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Херсонской области восстановили энергоснабжение через час после того, как президент РФ Владимир Путин дал задание решить эту проблему. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. «В Херсонской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за аварии. На эту минуту работа над устранением аварии завершена», — написал Алексеенко в своем telegram-канале. Владимир Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренков и компании «Россети» принять меры для обеспечения бесперебойным теплом и электроснабжением жителей Подмосковья и Херсонской области. 3 января без отопления временно остались жители подмосковного ЖК «Большое Путилково». В ночь на 4 января сгорела трансформаторная подстанция, обслуживавшая потребителей в многоквартирных домах нескольких районов. В Климовске из-за прорыва теплотрассы без тепла остались 173 многоквартирных дома, пишет «Национальная служба новостей». В Херсонской области восстановили энергоснабжение через час после того, как президент РФ Владимир Путин дал задание решить эту проблему. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. «В Херсонской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за аварии. На эту минуту работа над устранением аварии завершена», — написал Алексеенко в своем telegram-канале. Владимир Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренков и компании «Россети» принять меры для обеспечения бесперебойным теплом и электроснабжением жителей Подмосковья и Херсонской области. 3 января без отопления временно остались жители подмосковного ЖК «Большое Путилково». В ночь на 4 января сгорела трансформаторная подстанция, обслуживавшая потребителей в многоквартирных домах нескольких районов. В Климовске из-за прорыва теплотрассы без тепла остались 173 многоквартирных дома, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям