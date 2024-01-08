08 января 2024

В Херсонской области восстановили энергоснабжение спустя час от задания Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, россети, напряжение, электросети, подстанция, энергетика, челябэнерго, электричество, энергоснабжение, энергосети
В Херсонской области рашили вопрос с энергоснабжением Фото:

В Херсонской области восстановили энергоснабжение через час после того, как президент РФ Владимир Путин дал задание решить эту проблему. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«В Херсонской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за аварии. На эту минуту работа над устранением аварии завершена», — написал Алексеенко в своем telegram-канале.

Владимир Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренков и компании «Россети» принять меры для обеспечения бесперебойным теплом и электроснабжением жителей Подмосковья и Херсонской области. 3 января без отопления временно остались жители подмосковного ЖК «Большое Путилково». В ночь на 4 января сгорела трансформаторная подстанция, обслуживавшая потребителей в многоквартирных домах нескольких районов. В Климовске из-за прорыва теплотрассы без тепла остались 173 многоквартирных дома, пишет «Национальная служба новостей».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Херсонской области восстановили энергоснабжение через час после того, как президент РФ Владимир Путин дал задание решить эту проблему. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. «В Херсонской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за аварии. На эту минуту работа над устранением аварии завершена», — написал Алексеенко в своем telegram-канале. Владимир Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренков и компании «Россети» принять меры для обеспечения бесперебойным теплом и электроснабжением жителей Подмосковья и Херсонской области. 3 января без отопления временно остались жители подмосковного ЖК «Большое Путилково». В ночь на 4 января сгорела трансформаторная подстанция, обслуживавшая потребителей в многоквартирных домах нескольких районов. В Климовске из-за прорыва теплотрассы без тепла остались 173 многоквартирных дома, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...