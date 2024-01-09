Мэр Екатеринбурга обратился к горожанам из-за большой коммунальной аварии

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Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов заявил, что ситуация на контроле у него и губернатора Фото:

Последствия аварии, оставившей три сотни домов на Уктусе и Вторчермете без тепла, устранены, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Его обращение опубликовано в официальном telegram-канале.

«По информации энергетиков, на местной котельной проводился ремонт одного из двух котлов. Временно были снижены параметры тепла и горячей воды. Ремонтные работы завершены, в ближайшее время температура в домах нормализуется», — заверил Орлов. О ситуации он доложил губернатору Евгению Куйвашеву.

Об аварии URA.RU сообщило в ночь на 9 января. В общей сложности без тепла остались 31,5 тысячи человек (234 дома), восемь детсадов и две школы. «Аварии у нас случаются везде и на всем. Котельная была подготовлена к работе в зимних условиях», — комментировал на брифинге профильный вице-мэр Владимир Гейко. Прокуратура проводит проверку.

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Последствия аварии, оставившей три сотни домов на Уктусе и Вторчермете без тепла, устранены, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Его обращение опубликовано в официальном telegram-канале. «По информации энергетиков, на местной котельной проводился ремонт одного из двух котлов. Временно были снижены параметры тепла и горячей воды. Ремонтные работы завершены, в ближайшее время температура в домах нормализуется», — заверил Орлов. О ситуации он доложил губернатору Евгению Куйвашеву. Об аварии URA.RU сообщило в ночь на 9 января. В общей сложности без тепла остались 31,5 тысячи человек (234 дома), восемь детсадов и две школы. «Аварии у нас случаются везде и на всем. Котельная была подготовлена к работе в зимних условиях», — комментировал на брифинге профильный вице-мэр Владимир Гейко. Прокуратура проводит проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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