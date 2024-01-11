Екатеринбуржцы столкнулись с очередной транспортной проблемой. На этот раз недалеко от Дворца молодежи встал трамвай, образовав тем самым пробку по Татищева в сторону центра, сообщает читатель URA.RU.
«На площади Коммунаров сломался 18 трамвай. Толпы высаженных людей стоят на остановке», — уточнил собеседник. Судя по фотографиям, на месте уже работает аварийная служба.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступало.
Ранее в Екатеринбурге на Фрезеровщиков-Старых Большевиков встали трамваи, которые идут до Верхней Пышмы. Движение было парализовано из-за коммунальной аварии.
Дополнено в 10:56. В мэрии рассказали, что движение трамваев по проспекту Ленина со стороны остановки «Вечный огонь» из-за неисправного вагона восстановлено.
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