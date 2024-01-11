Общество Транспорт В центре Екатеринбурга из-за сломанного трамвая образовалась пробка. Фото 12 января 2024 в 10:32 Размер текста - 17 + Из-за сломанного трамвая парализовано движение (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы столкнулись с очередной транспортной проблемой. На этот раз недалеко от Дворца молодежи встал трамвай, образовав тем самым пробку по Татищева в сторону центра, сообщает читатель URA.RU. «На площади Коммунаров сломался 18 трамвай. Толпы высаженных людей стоят на остановке», — уточнил собеседник. Судя по фотографиям, на месте уже работает аварийная служба. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее в Екатеринбурге на Фрезеровщиков-Старых Большевиков встали трамваи, которые идут до Верхней Пышмы. Движение было парализовано из-за коммунальной аварии. Дополнено в 10:56. В мэрии рассказали, что движение трамваев по проспекту Ленина со стороны остановки «Вечный огонь» из-за неисправного вагона восстановлено. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Екатеринбуржцы столкнулись с очередной транспортной проблемой. На этот раз недалеко от Дворца молодежи встал трамвай, образовав тем самым пробку по Татищева в сторону центра, сообщает читатель URA.RU. «На площади Коммунаров сломался 18 трамвай. Толпы высаженных людей стоят на остановке», — уточнил собеседник. Судя по фотографиям, на месте уже работает аварийная служба. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее в Екатеринбурге на Фрезеровщиков-Старых Большевиков встали трамваи, которые идут до Верхней Пышмы. Движение было парализовано из-за коммунальной аварии. Дополнено в 10:56. В мэрии рассказали, что движение трамваев по проспекту Ленина со стороны остановки «Вечный огонь» из-за неисправного вагона восстановлено. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям