11 января 2024

В центре Екатеринбурга из-за сломанного трамвая образовалась пробка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы в Екатеринбурге , движение, автомобили, улица челюскинцев, трамвай, стела верх исетский район, маршрут23
Из-за сломанного трамвая парализовано движение (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржцы столкнулись с очередной транспортной проблемой. На этот раз недалеко от Дворца молодежи встал трамвай, образовав тем самым пробку по Татищева в сторону центра, сообщает читатель URA.RU.

«На площади Коммунаров сломался 18 трамвай. Толпы высаженных людей стоят на остановке», — уточнил собеседник. Судя по фотографиям, на месте уже работает аварийная служба.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступало.

Ранее в Екатеринбурге на Фрезеровщиков-Старых Большевиков встали трамваи, которые идут до Верхней Пышмы. Движение было парализовано из-за коммунальной аварии.

Дополнено в 10:56. В мэрии рассказали, что движение трамваев по проспекту Ленина со стороны остановки «Вечный огонь» из-за неисправного вагона восстановлено.

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Екатеринбуржцы столкнулись с очередной транспортной проблемой. На этот раз недалеко от Дворца молодежи встал трамвай, образовав тем самым пробку по Татищева в сторону центра, сообщает читатель URA.RU. «На площади Коммунаров сломался 18 трамвай. Толпы высаженных людей стоят на остановке», — уточнил собеседник. Судя по фотографиям, на месте уже работает аварийная служба. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее в Екатеринбурге на Фрезеровщиков-Старых Большевиков встали трамваи, которые идут до Верхней Пышмы. Движение было парализовано из-за коммунальной аварии. Дополнено в 10:56. В мэрии рассказали, что движение трамваев по проспекту Ленина со стороны остановки «Вечный огонь» из-за неисправного вагона восстановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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