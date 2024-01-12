Росавиация запретила российским авиакомпаниям летать над Йеменом

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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, сухой суперджет, самолет в небе, ssj100, sukhoi superjet100, sukhoi superjet 100
Самолетам из РФ запретили летать над Йеменом Фото:

Российская гражданская авиация больше не может выполнять полеты над Йеменом. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявила о запрете использования воздушного пространства страны для полетов российских авиакомпаний.

«Росавиация запретила использовать воздушное пространство Йемена для полетов гражданских воздушных судов РФ», — сообщается в telegram-канале федерального агентства. Там добавили, что такое решение объясняется последними событиями в этой стране. Запрет будет действовать до особого указания.

Великобритания, США, Нидерланды, Австралия и Канада начали военную операцию против хуситов в Йемене. Коалиция провела авиационные удары по различным провинциям, международному аэропорту Саны и другим территориям, включая Саада, Эль-Ходейда и Дамар. Операция была ответом на обстрелы кораблей в Красном море со стороны хуситов.

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Российская гражданская авиация больше не может выполнять полеты над Йеменом. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявила о запрете использования воздушного пространства страны для полетов российских авиакомпаний. «Росавиация запретила использовать воздушное пространство Йемена для полетов гражданских воздушных судов РФ», — сообщается в telegram-канале федерального агентства. Там добавили, что такое решение объясняется последними событиями в этой стране. Запрет будет действовать до особого указания. Великобритания, США, Нидерланды, Австралия и Канада начали военную операцию против хуситов в Йемене. Коалиция провела авиационные удары по различным провинциям, международному аэропорту Саны и другим территориям, включая Саада, Эль-Ходейда и Дамар. Операция была ответом на обстрелы кораблей в Красном море со стороны хуситов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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