Росавиация запретила российским авиакомпаниям летать над Йеменом

Российская гражданская авиация больше не может выполнять полеты над Йеменом. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявила о запрете использования воздушного пространства страны для полетов российских авиакомпаний.
«Росавиация запретила использовать воздушное пространство Йемена для полетов гражданских воздушных судов РФ», — сообщается в telegram-канале федерального агентства. Там добавили, что такое решение объясняется последними событиями в этой стране. Запрет будет действовать до особого указания.
Великобритания, США, Нидерланды, Австралия и Канада начали военную операцию против хуситов в Йемене. Коалиция провела авиационные удары по различным провинциям, международному аэропорту Саны и другим территориям, включая Саада, Эль-Ходейда и Дамар. Операция была ответом на обстрелы кораблей в Красном море со стороны хуситов.
Российская гражданская авиация больше не может выполнять полеты над Йеменом. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявила о запрете использования воздушного пространства страны для полетов российских авиакомпаний. «Росавиация запретила использовать воздушное пространство Йемена для полетов гражданских воздушных судов РФ», — сообщается в telegram-канале федерального агентства. Там добавили, что такое решение объясняется последними событиями в этой стране. Запрет будет действовать до особого указания. Великобритания, США, Нидерланды, Австралия и Канада начали военную операцию против хуситов в Йемене. Коалиция провела авиационные удары по различным провинциям, международному аэропорту Саны и другим территориям, включая Саада, Эль-Ходейда и Дамар. Операция была ответом на обстрелы кораблей в Красном море со стороны хуситов.