Медведев назвал скрытую цель ударов США по хуситам

Медведев: США ударили по Йемену, чтобы отвлечь внимание от воровства в Киеве
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что операция США в Йемене связана с проблемами на Украине Фото:
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Военная операция США и Великобритании против хуситов

США и Британия ударили по хуситам в Йемене, чтобы отвлечь внимание от утечки западного оружия на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая, в том числе, внимание от своих проблемных киевских подопечных», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что проблем на Украине много. Среди них он назвал утечку оружия на сумму около одного миллиарда долларов.

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Зачем США и Британия атаковали хуситов в Йемене: история конфликта

США и Британия начали операцию против хуситов в ответ на обстрелы судов в Красном море. Ночью 12 января были нанесены десятки ударов. Иракское сопротивление пообещало, что присоединится к конфликту. Также массированной атаке подвергся международный аэропорт Саны в Йемене. VSE42 пишут, что это первые удары по хуситам в Йемене с 2016 года.

Россия осуждает агрессию США, заявляли в МИД страны. Также страна запросила экстренное заседание СБ ООН по ситуации в регионе, сообщает «Национальная служба новостей».

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США и Британия ударили по хуситам в Йемене, чтобы отвлечь внимание от утечки западного оружия на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая, в том числе, внимание от своих проблемных киевских подопечных», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что проблем на Украине много. Среди них он назвал утечку оружия на сумму около одного миллиарда долларов. США и Британия начали операцию против хуситов в ответ на обстрелы судов в Красном море. Ночью 12 января были нанесены десятки ударов. Иракское сопротивление пообещало, что присоединится к конфликту. Также массированной атаке подвергся международный аэропорт Саны в Йемене. VSE42 пишут, что это первые удары по хуситам в Йемене с 2016 года. Россия осуждает агрессию США, заявляли в МИД страны. Также страна запросила экстренное заседание СБ ООН по ситуации в регионе, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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