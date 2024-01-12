Медведев назвал скрытую цель ударов США по хуситам

Медведев: США ударили по Йемену, чтобы отвлечь внимание от воровства в Киеве

12 января 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

США и Британия ударили по хуситам в Йемене, чтобы отвлечь внимание от утечки западного оружия на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая, в том числе, внимание от своих проблемных киевских подопечных», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что проблем на Украине много. Среди них он назвал утечку оружия на сумму около одного миллиарда долларов. США и Британия начали операцию против хуситов в ответ на обстрелы судов в Красном море. Ночью 12 января были нанесены десятки ударов. Иракское сопротивление пообещало, что присоединится к конфликту. Также массированной атаке подвергся международный аэропорт Саны в Йемене. VSE42 пишут, что это первые удары по хуситам в Йемене с 2016 года. Россия осуждает агрессию США, заявляли в МИД страны. Также страна запросила экстренное заседание СБ ООН по ситуации в регионе, сообщает «Национальная служба новостей».