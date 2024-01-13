Екатеринбуржцы шокированы сносом их домов ради дороги к правительству. Фото

14 января 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

В списке — 13 участков, не везде расположены жилые дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Решение екатеринбургских властей снести еще несколько домов ради расширения улицы Татищева застало владельцев участков врасплох. Опрошенные корреспондентом URA.RU домовладельцы переживают, что администрация будет выкупать имущество дешевле рыночной стоимости, и приобрести что-то равноценное будет тяжело. Как писало URA.RU, 10 января мэр Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому для строительных работ придется освободить 13 участков на улицах Татищева и Танкистов и земли в садовом товариществе «Приозерный». Полный список агентство публиковало сразу после обнародования документа. «В случае, если по истечении 45 дней со дня получения правообладателями изымаемой недвижимости проектов соглашений хотя бы один правообладатель не представит подписанное соглашение, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии», — сказано в нем. «Наша семья с таким решением не согласна. Мы живем тут уже 40 лет. Больницы, школы, общественный транспорт и близость к центру города. Сомневаюсь, что нам предложат подобные условия. Мы уверены, что предложенных денег не хватит для покупки достойного жилья на ВИЗе», — анонимно поделилась жительница дома на ул. Танкистов. Жом на ул. Танкистов, 2 из списка под снос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам владелицы другого земельного участка Марии, собственный дом имеет много преимуществ. «Во-первых: большая площадь и недорогая коммуналка. Во-вторых, удобная планировка, которая позволяет расширить жилую площадь, если появится такая необходимость. А еще можно заниматься собственным хозяйством. Информация [о сносе домов] нас повергла в шок. Теперь страшно, что нас переселят в маленькие квартиры, да еще и не на ВИЗе», — отметила она. Житель дома на ул. Татищева также дал понять, что не готов к переменам. «У нас многодетная семья — трое несовершеннолетних детей. У нас хороший дом, площадь которого позволяет всей нашей семье разместиться с комфортом. Во дворе две машины, и это не считая теплицы, летней кухни. Рядом с домом детский сад и школы, а остановка общественного транспорта вообще в двух минутах ходьбы. Разве администрация сможет нам предложить аналогичные условия? Полагаю, что нет. А ютиться в „человейнике“, да еще и где-нибудь на отшибе, мы не согласны. Понимаем, что есть генплан и какие-то нужды для развития города, но это не значит, что надо ущемлять людей», — сказал собеседник. Все трое заявили корреспонденту, что с представителями власти пока не общались. По словам Марии, вряд ли чиновники смогут как-то заменить удобства жизни в частном секторе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В первоначальном списке под снос были трехэтажная сталинка на ул. Заводская, 15а/7, несколько двухэтажек (Заводская, 15а, корпуса №1 и №6) и частные дома на ул. Татищева — №69, 65, 63 и 67а. А также пятиэтажка на ул. Заводская, 30. Некоторые собственники согласились освободить свои дома и квартиры добровольно, с остальными чиновники судятся. Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Первый этап — расширение участка от улицы Красноуральской до улицы Викулова, второй — от улицы Викулова до улицы Лоцмановых, третий — до перспективного Срединного кольца. Обновленная дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном, куда губернатор Евгений Куйвашев планирует перевезти правительство. На улице Танкистов под снос попадают сразу несколько строений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Улица Венгерских коммунаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение екатеринбургских властей снести еще несколько домов ради расширения улицы Татищева застало владельцев участков врасплох. Опрошенные корреспондентом URA.RU домовладельцы переживают, что администрация будет выкупать имущество дешевле рыночной стоимости, и приобрести что-то равноценное будет тяжело. Как писало URA.RU, 10 января мэр Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому для строительных работ придется освободить 13 участков на улицах Татищева и Танкистов и земли в садовом товариществе «Приозерный». Полный список агентство публиковало сразу после обнародования документа. «В случае, если по истечении 45 дней со дня получения правообладателями изымаемой недвижимости проектов соглашений хотя бы один правообладатель не представит подписанное соглашение, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии», — сказано в нем. «Наша семья с таким решением не согласна. Мы живем тут уже 40 лет. Больницы, школы, общественный транспорт и близость к центру города. Сомневаюсь, что нам предложат подобные условия. Мы уверены, что предложенных денег не хватит для покупки достойного жилья на ВИЗе», — анонимно поделилась жительница дома на ул. Танкистов. По словам владелицы другого земельного участка Марии, собственный дом имеет много преимуществ. «Во-первых: большая площадь и недорогая коммуналка. Во-вторых, удобная планировка, которая позволяет расширить жилую площадь, если появится такая необходимость. А еще можно заниматься собственным хозяйством. Информация [о сносе домов] нас повергла в шок. Теперь страшно, что нас переселят в маленькие квартиры, да еще и не на ВИЗе», — отметила она. Житель дома на ул. Татищева также дал понять, что не готов к переменам. «У нас многодетная семья — трое несовершеннолетних детей. У нас хороший дом, площадь которого позволяет всей нашей семье разместиться с комфортом. Во дворе две машины, и это не считая теплицы, летней кухни. Рядом с домом детский сад и школы, а остановка общественного транспорта вообще в двух минутах ходьбы. Разве администрация сможет нам предложить аналогичные условия? Полагаю, что нет. А ютиться в „человейнике“, да еще и где-нибудь на отшибе, мы не согласны. Понимаем, что есть генплан и какие-то нужды для развития города, но это не значит, что надо ущемлять людей», — сказал собеседник. Все трое заявили корреспонденту, что с представителями власти пока не общались. В первоначальном списке под снос были трехэтажная сталинка на ул. Заводская, 15а/7, несколько двухэтажек (Заводская, 15а, корпуса №1 и №6) и частные дома на ул. Татищева — №69, 65, 63 и 67а. А также пятиэтажка на ул. Заводская, 30. Некоторые собственники согласились освободить свои дома и квартиры добровольно, с остальными чиновники судятся. Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Первый этап — расширение участка от улицы Красноуральской до улицы Викулова, второй — от улицы Викулова до улицы Лоцмановых, третий — до перспективного Срединного кольца. Обновленная дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном, куда губернатор Евгений Куйвашев планирует перевезти правительство.