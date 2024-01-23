Дочь свердловского экс-прокурора обосновалась в Швейцарии и шутит про санкции. Скрин

23 января 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Из поста Арины Охлопковой может сложиться впечатление, что отец тоже живет за границей, но, говорят, это не так (архивное фото от 2018 года) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дочь бывшего прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова Арина переехала с супругом Алексеем (он востребованный врач-онколог) в Швейцарию. Информация об этом появилась в описании ее профиля в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Посты из разных швейцарских локаций появляются на странице Арины Охлопковой с мая 2023 года. А 15 декабря она опубликовала пост с фрагментом интервью востоковеда Андрея Ланькова журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом). На видео Ланьков, описывая варианты, как сбежать из КНДР — самой закрытой страны мира — в Южную Корею, говорит: «Везут вас через Китай, потом вы нелегально переходите — через болота и джунгли, кишащие крокодилами и прочими неприятными животными — границу с Лаосом, сплавляетесь вниз по Меконгу». «Когда ищешь способы увидеться с близкими в новых реалиях», — написала Охлопкова, прикрепив веселое эмодзи. После начала спецоперации на Украине европейские страны ограничили авиасообщение с Россией. «А на самом деле я очень счастлива, что за прошедший год „границу с Конго“ сумели перейти и мои, и Лешины родители, и даже брат с семьей прошел „болота, кишащие крокодилами“, — посмеялась Охлопкова. — Пусть ваши путешествия будут полны счастливых приключений и свободны от препятствий». URA.RU обратилось за комментарием к Охлопковой. На сообщение в мессенджере она не ответила. Знакомый экс-прокурора Охлопкова рассказал URA.RU, что, по его данным, отец навещал дочь в Швейцарии, но о переезде не думает. «Он достраивал дом в Петербурге. Многочисленные предложения о работе в разных структурах Сергей Алексеевич отклонил», — поделился собеседник агентства. Сергей Охлопков — заслуженный работник прокуратуры. Свердловскую прокуратуру он возглавлял с 2012 по 2021 год. На этом посту его сменил зампрокурора Новосибирской области Борис Крылов. В марте 2022-го ходили слухи, что Охлопков может возглавить Уральский институт регионального законодательства (УИРЗ). Арина Охлопкова известна в Екатеринбурге, в частности, своими режиссерскими работами. В 2017-м губернатор Евгений Куйвашев снялся в ее лиричном видео, приуроченном к 8 Марта. А весной 2019-го она работала над клипом для группы «Чайф». В 2020-м Охлопкова сняла сериал о том, как Великая Отечественная война связывает четыре поколения одной семьи. Фото: скриншот из соцсети Instagram, признанной в РФ экстремистской Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дочь бывшего прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова Арина переехала с супругом Алексеем (он востребованный врач-онколог) в Швейцарию. Информация об этом появилась в описании ее профиля в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Посты из разных швейцарских локаций появляются на странице Арины Охлопковой с мая 2023 года. А 15 декабря она опубликовала пост с фрагментом интервью востоковеда Андрея Ланькова журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом). На видео Ланьков, описывая варианты, как сбежать из КНДР — самой закрытой страны мира — в Южную Корею, говорит: «Везут вас через Китай, потом вы нелегально переходите — через болота и джунгли, кишащие крокодилами и прочими неприятными животными — границу с Лаосом, сплавляетесь вниз по Меконгу». «Когда ищешь способы увидеться с близкими в новых реалиях», — написала Охлопкова, прикрепив веселое эмодзи. После начала спецоперации на Украине европейские страны ограничили авиасообщение с Россией. «А на самом деле я очень счастлива, что за прошедший год „границу с Конго“ сумели перейти и мои, и Лешины родители, и даже брат с семьей прошел „болота, кишащие крокодилами“, — посмеялась Охлопкова. — Пусть ваши путешествия будут полны счастливых приключений и свободны от препятствий». URA.RU обратилось за комментарием к Охлопковой. На сообщение в мессенджере она не ответила. Знакомый экс-прокурора Охлопкова рассказал URA.RU, что, по его данным, отец навещал дочь в Швейцарии, но о переезде не думает. «Он достраивал дом в Петербурге. Многочисленные предложения о работе в разных структурах Сергей Алексеевич отклонил», — поделился собеседник агентства. Сергей Охлопков — заслуженный работник прокуратуры. Свердловскую прокуратуру он возглавлял с 2012 по 2021 год. На этом посту его сменил зампрокурора Новосибирской области Борис Крылов. В марте 2022-го ходили слухи, что Охлопков может возглавить Уральский институт регионального законодательства (УИРЗ). Арина Охлопкова известна в Екатеринбурге, в частности, своими режиссерскими работами. В 2017-м губернатор Евгений Куйвашев снялся в ее лиричном видео, приуроченном к 8 Марта. А весной 2019-го она работала над клипом для группы «Чайф». В 2020-м Охлопкова сняла сериал о том, как Великая Отечественная война связывает четыре поколения одной семьи.