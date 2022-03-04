Источник: свердловскому экс-прокурору готовят пост во власти

Сергей Охлопков покинул свердловскую прокуратуру год назад Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, ушедший в отставку весной 2021 года, может возглавить Уральский институт регионального законодательства (УИРЗ). Как сообщил URA.RU инсайдер во власти, переговоры с экс-главой прокуратуры велись последние несколько месяцев.

В конце февраля УИРЗ, разрабатывающий законы для областного парламента, покинул многолетний руководитель Николай Воронин. В политкругах считается, что должность главы института во многом номинальная, но требующая высокой юридической квалификации. Этим объясняют выбор в пользу 63-летнего Охлопкова, работавшего в органах прокуратуры с 1980-х. «Разговор с Охлопковым на тему назначения велся задолго до того, как ушел Воронин», — поделился собеседник агентства.

Другой источник, близкий к окружению экс-прокурора, добавил, что после отставки Охлопков планировал уехать из Екатеринбурга, но позднее (не исключено, что к началу переговоров) изменил планы. Впрочем, заметил первый инсайдер, окончательное решение по новому руководителю УИРЗ еще не принято. Дозвониться до представителей института не удалось, заместители директора Наталья Трофимова и Игорь Сафронов не ответили URA.RU по рабочим номерам.

Сергей Охлопков покинул Свердловскую областную прокуратуру в марте прошлого года. Надзорный орган он возглавлял больше девяти лет. Охлопкова на этом посту сменил зампрокурора Новосибирской области Борис Крылов. Свердловские прокуроры отмечали более жесткий стиль управления Крылова в сравнении с предшественником.

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