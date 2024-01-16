Политика Песков высказался об операции Набиуллиной Песков: Кремль не будет комментировать операцию Набиуллиной 16 января 2024 в 14:17 Размер текста - 17 + Кремль не будет комментировать лечение Эльвиры Набиуллиной, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле не будут комментировать информацию об операции главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, так как это является личным делом отдельного человека. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Считаю неуместным задавать этот вопрос, поскольку это абсолютно личная информация. У меня нет возможности и желания комментировать это. В любом случае, желаю здоровья, сил Эльвире Сахипзадовне», — заявил Песков. Ранее telegram-канал Brief сообщал о том, что Набиуллина на стационарном лечении. По информации источника, операция не повлияет на работоспособность главы Банка России. В Кремле не будут комментировать информацию об операции главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, так как это является личным делом отдельного человека. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Считаю неуместным задавать этот вопрос, поскольку это абсолютно личная информация. У меня нет возможности и желания комментировать это. В любом случае, желаю здоровья, сил Эльвире Сахипзадовне», — заявил Песков. Ранее telegram-канал Brief сообщал о том, что Набиуллина на стационарном лечении. По информации источника, операция не повлияет на работоспособность главы Банка России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям