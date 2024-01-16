Песков высказался об операции Набиуллиной

В Кремле не будут комментировать информацию об операции главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, так как это является личным делом отдельного человека. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Считаю неуместным задавать этот вопрос, поскольку это абсолютно личная информация. У меня нет возможности и желания комментировать это. В любом случае, желаю здоровья, сил Эльвире Сахипзадовне», — заявил Песков.
Ранее telegram-канал Brief сообщал о том, что Набиуллина на стационарном лечении. По информации источника, операция не повлияет на работоспособность главы Банка России.
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