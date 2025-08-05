Финский катер пересек границу с Россией

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В Финляндии начали расследование инцидента с катером, который незаконно пересек границу
В Финляндии начали расследование инцидента с катером, который незаконно пересек границу Фото:

Финская береговая охрана начала расследование инцидента с прогулочным катером, который пересек государственную морскую границу с Россией. Об этом сообщает пресс-служба пограничной охраны республики.

«Береговая охрана Финского залива проводит предварительное расследование по факту незаконного пересечения границы, произошедшего 27 июля в Виролахти», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что катер незаконно пересек государственную морскую границу из Финляндии в Россию и вернулся обратно.

Сотрудники береговой охраны уточняют обстоятельства произошедшего, устанавливают личности находившихся на борту и мотивы их действий. По информации финских властей, такие нарушения могут повлечь административную или уголовную ответственность в зависимости от выявленных деталей происшествия.

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Финская береговая охрана начала расследование инцидента с прогулочным катером, который пересек государственную морскую границу с Россией. Об этом сообщает пресс-служба пограничной охраны республики. «Береговая охрана Финского залива проводит предварительное расследование по факту незаконного пересечения границы, произошедшего 27 июля в Виролахти», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что катер незаконно пересек государственную морскую границу из Финляндии в Россию и вернулся обратно. Сотрудники береговой охраны уточняют обстоятельства произошедшего, устанавливают личности находившихся на борту и мотивы их действий. По информации финских властей, такие нарушения могут повлечь административную или уголовную ответственность в зависимости от выявленных деталей происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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