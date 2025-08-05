Финский катер пересек границу с Россией

Финская береговая охрана начала расследование инцидента с прогулочным катером, который пересек государственную морскую границу с Россией. Об этом сообщает пресс-служба пограничной охраны республики.
«Береговая охрана Финского залива проводит предварительное расследование по факту незаконного пересечения границы, произошедшего 27 июля в Виролахти», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что катер незаконно пересек государственную морскую границу из Финляндии в Россию и вернулся обратно.
Сотрудники береговой охраны уточняют обстоятельства произошедшего, устанавливают личности находившихся на борту и мотивы их действий. По информации финских властей, такие нарушения могут повлечь административную или уголовную ответственность в зависимости от выявленных деталей происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.