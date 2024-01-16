16 января 2024

Пермские приставы хотят потратить миллион рублей на авиабилеты для мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, мигрант, спецодежда
Подлежащим выдворению из РФ мигрантам будут покупать билеты на самолеты и поезда Фото:

Главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю запланировало потратить более миллиона рублей на закупку авиационных и железнодорожных билетов. Ими будут обеспечивать иностранных граждан, подлежащих выдворению с территории РФ. Исполнителя соответствующей услуги ищут через электронные торги.

«Организатор торгов — ГУ ФССП по Пермскому краю. Услуга — обеспечение проездными документами иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению. Срок оказания услуг — с момента заключения контракта по 31 декабря 2024 года. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей», — сообщается в техзадании на электронной площадке торгов «Сбербанк-АСТ».

По условиям контракта подрядчик обязуется предоставлять услуги по оформлению и возврату билетов на международные авиарейсы и железнодорожные поезда. Исполнитель также должен рассчитывать экономически выгодные для заказчика варианты перелетов и поездок и оформлять проездные документы по наименьшим из возможных тарифов эконом-класса.

Ранее URA.RU рассказывало, что за восемь месяцев 2023 года в Пермский край прибыли около 500 мигрантов. Все они являются гражданами Таджикистана.

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Главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю запланировало потратить более миллиона рублей на закупку авиационных и железнодорожных билетов. Ими будут обеспечивать иностранных граждан, подлежащих выдворению с территории РФ. Исполнителя соответствующей услуги ищут через электронные торги. «Организатор торгов — ГУ ФССП по Пермскому краю. Услуга — обеспечение проездными документами иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению. Срок оказания услуг — с момента заключения контракта по 31 декабря 2024 года. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей», — сообщается в техзадании на электронной площадке торгов «Сбербанк-АСТ». По условиям контракта подрядчик обязуется предоставлять услуги по оформлению и возврату билетов на международные авиарейсы и железнодорожные поезда. Исполнитель также должен рассчитывать экономически выгодные для заказчика варианты перелетов и поездок и оформлять проездные документы по наименьшим из возможных тарифов эконом-класса. Ранее URA.RU рассказывало, что за восемь месяцев 2023 года в Пермский край прибыли около 500 мигрантов. Все они являются гражданами Таджикистана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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