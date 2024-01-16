Причиной массового отравления челябинцев сушами стал сальмонеллез

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Пресс-конференция в кофейне Duo. Екатеринбург , суши, роллы
В филиале по доставке суши, где отравились челябинцы, нашли сальмонеллез Фото:

Массовое отравление жителей Челябинска, заказавших в новогодние праздники суши у компании «СушиПицца 74», произошло из-за заражения сальмонеллезом. На производстве обнаружили нарушения, сообщил замруководителя Роспотребнадзора по региону Владимир Ефремов.

«Установлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в области технического регулирования, способствовавшие возникновению и распространению сальмонеллезной инфекции. Предпринимателю выдано предписание об устранении нарушений», — передает слова Ефремова издание «74.ру».

О массовом отравлении жителей Чурилово стало известно в первую неделю 2024 года. Тогда в соцсетях стали появляться жалобы челябинцев, которые сообщали о заказе еды в заведении. Покупатели отмечали недомогание, высокую температуру и диарею. Администрация заведения сообщила, что филиал на Зальцмана, клиенты которого заболели, временно закрыт.

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Массовое отравление жителей Челябинска, заказавших в новогодние праздники суши у компании «СушиПицца 74», произошло из-за заражения сальмонеллезом. На производстве обнаружили нарушения, сообщил замруководителя Роспотребнадзора по региону Владимир Ефремов. «Установлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в области технического регулирования, способствовавшие возникновению и распространению сальмонеллезной инфекции. Предпринимателю выдано предписание об устранении нарушений», — передает слова Ефремова издание «74.ру». О массовом отравлении жителей Чурилово стало известно в первую неделю 2024 года. Тогда в соцсетях стали появляться жалобы челябинцев, которые сообщали о заказе еды в заведении. Покупатели отмечали недомогание, высокую температуру и диарею. Администрация заведения сообщила, что филиал на Зальцмана, клиенты которого заболели, временно закрыт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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