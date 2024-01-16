Причиной массового отравления челябинцев сушами стал сальмонеллез

16 января 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

В филиале по доставке суши, где отравились челябинцы, нашли сальмонеллез Фото: Размик Закарян © URA.RU Массовое отравление жителей Челябинска, заказавших в новогодние праздники суши у компании «СушиПицца 74», произошло из-за заражения сальмонеллезом. На производстве обнаружили нарушения, сообщил замруководителя Роспотребнадзора по региону Владимир Ефремов. «Установлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в области технического регулирования, способствовавшие возникновению и распространению сальмонеллезной инфекции. Предпринимателю выдано предписание об устранении нарушений», — передает слова Ефремова издание «74.ру». О массовом отравлении жителей Чурилово стало известно в первую неделю 2024 года. Тогда в соцсетях стали появляться жалобы челябинцев, которые сообщали о заказе еды в заведении. Покупатели отмечали недомогание, высокую температуру и диарею. Администрация заведения сообщила, что филиал на Зальцмана, клиенты которого заболели, временно закрыт.

Массовое отравление жителей Челябинска, заказавших в новогодние праздники суши у компании «СушиПицца 74», произошло из-за заражения сальмонеллезом. На производстве обнаружили нарушения, сообщил замруководителя Роспотребнадзора по региону Владимир Ефремов. «Установлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в области технического регулирования, способствовавшие возникновению и распространению сальмонеллезной инфекции. Предпринимателю выдано предписание об устранении нарушений», — передает слова Ефремова издание «74.ру». О массовом отравлении жителей Чурилово стало известно в первую неделю 2024 года. Тогда в соцсетях стали появляться жалобы челябинцев, которые сообщали о заказе еды в заведении. Покупатели отмечали недомогание, высокую температуру и диарею. Администрация заведения сообщила, что филиал на Зальцмана, клиенты которого заболели, временно закрыт.