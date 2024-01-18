Суд оставил в СИЗО мужчину, который преследовал и убил свердловчанку

19 января 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Эльвир Ялалтдинов будет находиться в СИЗО до февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве сожительницы Эльвира Ялалтдинова. До гибели женщина заявляла, что сожитель преследует ее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Ялалтдинов будет находиться в СИЗО до 9 февраля. Кроме того, дело будет направлено на новое судебное разбирательство. Адвокат просил отправить подсудимого под домашний арест, уточнили в облсуде. По версии следствия, свердловчанин 17 апреля 2023 года поругался с сожительницей и задушил ее. До этого она неоднократно жаловалась на него в полицию. Женщина уверяла, что Ялалтдинов неоднократно преследовал ее.

Свердловский областной суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве сожительницы Эльвира Ялалтдинова. До гибели женщина заявляла, что сожитель преследует ее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Ялалтдинов будет находиться в СИЗО до 9 февраля. Кроме того, дело будет направлено на новое судебное разбирательство. Адвокат просил отправить подсудимого под домашний арест, уточнили в облсуде. По версии следствия, свердловчанин 17 апреля 2023 года поругался с сожительницей и задушил ее. До этого она неоднократно жаловалась на него в полицию. Женщина уверяла, что Ялалтдинов неоднократно преследовал ее.