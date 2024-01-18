18 января 2024

Суд оставил в СИЗО мужчину, который преследовал и убил свердловчанку

© Служба новостей «URA.RU»
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Эльвир Ялалтдинов будет находиться в СИЗО до февраля Фото:

Свердловский областной суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве сожительницы Эльвира Ялалтдинова. До гибели женщина заявляла, что сожитель преследует ее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

Ялалтдинов будет находиться в СИЗО до 9 февраля. Кроме того, дело будет направлено на новое судебное разбирательство. Адвокат просил отправить подсудимого под домашний арест, уточнили в облсуде.

По версии следствия, свердловчанин 17 апреля 2023 года поругался с сожительницей и задушил ее. До этого она неоднократно жаловалась на него в полицию. Женщина уверяла, что Ялалтдинов неоднократно преследовал ее.

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Свердловский областной суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве сожительницы Эльвира Ялалтдинова. До гибели женщина заявляла, что сожитель преследует ее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Ялалтдинов будет находиться в СИЗО до 9 февраля. Кроме того, дело будет направлено на новое судебное разбирательство. Адвокат просил отправить подсудимого под домашний арест, уточнили в облсуде. По версии следствия, свердловчанин 17 апреля 2023 года поругался с сожительницей и задушил ее. До этого она неоднократно жаловалась на него в полицию. Женщина уверяла, что Ялалтдинов неоднократно преследовал ее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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