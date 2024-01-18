В Свердловской области водитель чудом выжил в разорванной на куски из-за ДТП «Газели»

«Газель» разлетелась вдребезги, но водитель не пострадал (фото из архива)
На Серовском тракте под Екатеринбургом «Газель» поставщика хлеба «СМАК» столкнулась со стоящим на обочине грузовиком. Кабина и кузов «Газели» разлетелись на части, сообщают очевидцы ДТП, но водитель не пострадал.
«Очень жесткое ДТП на Серовском тракте. От „Газели“ просто ничего не осталось, а продукция разбросана по трассе», — рассказал подписчик telegram-канала «Безумный Екатеринбург». При этом, по данным Е1.RU, водитель травм не получил и от госпитализации отказался.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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