18 января 2024

В Свердловской области водитель чудом выжил в разорванной на куски из-за ДТП «Газели»

Под Екатеринбургом «Газель», развозившая булочки, столкнулась с грузовиком
© Служба новостей «URA.RU»
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«Газель» разлетелась вдребезги, но водитель не пострадал (фото из архива) Фото:

На Серовском тракте под Екатеринбургом «Газель» поставщика хлеба «СМАК» столкнулась со стоящим на обочине грузовиком. Кабина и кузов «Газели» разлетелись на части, сообщают очевидцы ДТП, но водитель не пострадал.

«Очень жесткое ДТП на Серовском тракте. От „Газели“ просто ничего не осталось, а продукция разбросана по трассе», — рассказал подписчик telegram-канала «Безумный Екатеринбург». При этом, по данным Е1.RU, водитель травм не получил и от госпитализации отказался.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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На Серовском тракте под Екатеринбургом «Газель» поставщика хлеба «СМАК» столкнулась со стоящим на обочине грузовиком. Кабина и кузов «Газели» разлетелись на части, сообщают очевидцы ДТП, но водитель не пострадал. «Очень жесткое ДТП на Серовском тракте. От „Газели“ просто ничего не осталось, а продукция разбросана по трассе», — рассказал подписчик telegram-канала «Безумный Екатеринбург». При этом, по данным Е1.RU, водитель травм не получил и от госпитализации отказался. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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