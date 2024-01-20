20 января 2024
19 января 2024

Суд оштрафовал пермячку, совравшую полиции о краже телефонов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виновная должна выплатить 20 тысяч рублей Фото:

Суд оштрафовал жительницу Перми за ложный донос о краже телефонов у нее и ее мужа. За сообщение об ущербе на сумму 25 тысяч рублей женщина заплатит 20 тысяч рублей, указывается в документе.

«Женщина сообщила о том, что ей причинен материальный ущерб на сумму 25 тысяч рублей. Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей „Заведомо ложный донос“. Назначить наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей в доход государства», — сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.

Жительница Перми решила соврать полиции о том, что у нее и ее мужа украли телефоны. Она рассказала, что ночью на них напали с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. В суде женщина признала свою вину, а смягчающим обстоятельством стало наличие ребенка с инвалидностью.

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Суд оштрафовал жительницу Перми за ложный донос о краже телефонов у нее и ее мужа. За сообщение об ущербе на сумму 25 тысяч рублей женщина заплатит 20 тысяч рублей, указывается в документе. «Женщина сообщила о том, что ей причинен материальный ущерб на сумму 25 тысяч рублей. Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей „Заведомо ложный донос“. Назначить наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей в доход государства», — сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. Жительница Перми решила соврать полиции о том, что у нее и ее мужа украли телефоны. Она рассказала, что ночью на них напали с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. В суде женщина признала свою вину, а смягчающим обстоятельством стало наличие ребенка с инвалидностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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