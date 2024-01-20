Суд оштрафовал пермячку, совравшую полиции о краже телефонов

21 января 2024 в 06:53 Размер текста - 17 +

Виновная должна выплатить 20 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд оштрафовал жительницу Перми за ложный донос о краже телефонов у нее и ее мужа. За сообщение об ущербе на сумму 25 тысяч рублей женщина заплатит 20 тысяч рублей, указывается в документе. «Женщина сообщила о том, что ей причинен материальный ущерб на сумму 25 тысяч рублей. Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей „Заведомо ложный донос“. Назначить наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей в доход государства», — сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. Жительница Перми решила соврать полиции о том, что у нее и ее мужа украли телефоны. Она рассказала, что ночью на них напали с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. В суде женщина признала свою вину, а смягчающим обстоятельством стало наличие ребенка с инвалидностью.

Суд оштрафовал жительницу Перми за ложный донос о краже телефонов у нее и ее мужа. За сообщение об ущербе на сумму 25 тысяч рублей женщина заплатит 20 тысяч рублей, указывается в документе. «Женщина сообщила о том, что ей причинен материальный ущерб на сумму 25 тысяч рублей. Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей „Заведомо ложный донос“. Назначить наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей в доход государства», — сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. Жительница Перми решила соврать полиции о том, что у нее и ее мужа украли телефоны. Она рассказала, что ночью на них напали с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. В суде женщина признала свою вину, а смягчающим обстоятельством стало наличие ребенка с инвалидностью.