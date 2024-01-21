Происшествия Криминал Свердловского блогера, глумившегося ради хайпа над бойцами СВО, оставили за решеткой Ленинский суд продлил арест блогеру Оморьяну, который глумился над бойцами СВО 22 января 2024 в 12:58 Размер текста - 17 + Стримеру грозит серьезный штраф либо лишение свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест стримеру Артему Оморьяну, который ради хайпа глумился над российскими военными в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Мера пресечения — арест — продлена до 15 марта. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 205.2», — пояснили в суде. Эта статья — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей» — предполагает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Ранее блогеру вменяли мелкое хулиганство. Артем Оморьян был задержан 8 января: стример в прямом эфире заявил, что, будучи в зоне СВО, срезал нашивки с тел погибших российских солдат. По неподтвержденным данным, на след блогера вышли члены «Русской общины». В итоге стример был задержан силовиками в подъезде своего дома. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест стримеру Артему Оморьяну, который ради хайпа глумился над российскими военными в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Мера пресечения — арест — продлена до 15 марта. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 205.2», — пояснили в суде. Эта статья — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей» — предполагает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Ранее блогеру вменяли мелкое хулиганство. Артем Оморьян был задержан 8 января: стример в прямом эфире заявил, что, будучи в зоне СВО, срезал нашивки с тел погибших российских солдат. По неподтвержденным данным, на след блогера вышли члены «Русской общины». В итоге стример был задержан силовиками в подъезде своего дома. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям