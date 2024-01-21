21 января 2024

Свердловского блогера, глумившегося ради хайпа над бойцами СВО, оставили за решеткой

Ленинский суд продлил арест блогеру Оморьяну, который глумился над бойцами СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Стримеру грозит серьезный штраф либо лишение свободы Фото:

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест стримеру Артему Оморьяну, который ради хайпа глумился над российскими военными в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Мера пресечения — арест — продлена до 15 марта. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 205.2», — пояснили в суде.

Эта статья — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей» — предполагает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Ранее блогеру вменяли мелкое хулиганство.

Артем Оморьян был задержан 8 января: стример в прямом эфире заявил, что, будучи в зоне СВО, срезал нашивки с тел погибших российских солдат. По неподтвержденным данным, на след блогера вышли члены «Русской общины». В итоге стример был задержан силовиками в подъезде своего дома.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест стримеру Артему Оморьяну, который ради хайпа глумился над российскими военными в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Мера пресечения — арест — продлена до 15 марта. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 205.2», — пояснили в суде. Эта статья — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей» — предполагает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Ранее блогеру вменяли мелкое хулиганство. Артем Оморьян был задержан 8 января: стример в прямом эфире заявил, что, будучи в зоне СВО, срезал нашивки с тел погибших российских солдат. По неподтвержденным данным, на след блогера вышли члены «Русской общины». В итоге стример был задержан силовиками в подъезде своего дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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