Свердловского блогера, глумившегося ради хайпа над бойцами СВО, оставили за решеткой

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест стримеру Артему Оморьяну, который ради хайпа глумился над российскими военными в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Мера пресечения — арест — продлена до 15 марта. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 205.2», — пояснили в суде.
Эта статья — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей» — предполагает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Ранее блогеру вменяли мелкое хулиганство.
Артем Оморьян был задержан 8 января: стример в прямом эфире заявил, что, будучи в зоне СВО, срезал нашивки с тел погибших российских солдат. По неподтвержденным данным, на след блогера вышли члены «Русской общины». В итоге стример был задержан силовиками в подъезде своего дома.
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