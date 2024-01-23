Российский военный в одиночку взял в плен шестерых солдат ВСУ

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Военный ВС РФ Денис Шамалюк взял в плен шесть бойцов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Шесть военнослужащих ВСУ были взяты в плен российским военным-инженером Денисом Шамалюком. Боец ВС РФ находился в засаде.

«Денис Шамалюк взял в плен шесть украинцев», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что во время артобстрела военный спрятался в подвале и обнаружил бойцов ВСУ, которых затем захватил.

Государственные награды были вручены инженерам военного госпиталя Вишневского, где они проходят реабилитацию. Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-майор Иван Полтев вручил награды и выразил благодарность бойцам за их отвагу и героизм, а также пожелал им скорейшего выздоровления.

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Шесть военнослужащих ВСУ были взяты в плен российским военным-инженером Денисом Шамалюком. Боец ВС РФ находился в засаде. «Денис Шамалюк взял в плен шесть украинцев», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что во время артобстрела военный спрятался в подвале и обнаружил бойцов ВСУ, которых затем захватил. Государственные награды были вручены инженерам военного госпиталя Вишневского, где они проходят реабилитацию. Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-майор Иван Полтев вручил награды и выразил благодарность бойцам за их отвагу и героизм, а также пожелал им скорейшего выздоровления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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