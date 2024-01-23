Российский военный в одиночку взял в плен шестерых солдат ВСУ

Военный ВС РФ Денис Шамалюк взял в плен шесть бойцов ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Шесть военнослужащих ВСУ были взяты в плен российским военным-инженером Денисом Шамалюком. Боец ВС РФ находился в засаде.
«Денис Шамалюк взял в плен шесть украинцев», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что во время артобстрела военный спрятался в подвале и обнаружил бойцов ВСУ, которых затем захватил.
Государственные награды были вручены инженерам военного госпиталя Вишневского, где они проходят реабилитацию. Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-майор Иван Полтев вручил награды и выразил благодарность бойцам за их отвагу и героизм, а также пожелал им скорейшего выздоровления.
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