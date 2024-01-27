Путин и Лукашенко открыли мемориал погибшим от нацистского геноцида

27 января 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Высота мемориала составляет 47 метров Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко 27 января открыли мемориал «В память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны». Монумент находится в Ленинградской области в Гатчинском районе. По словам Путина, целью войны нацистов были территории СССР и убийство его населения. «Нацисты воевали не с политическим режимом, их целью были территории и ресурсы СССР, уничтожение населения, о чем свидетельствуют документы», — заявил Путин. Прямая трансляция идет на телеканале «Россия-24». Инициатором создания мемориала стало российское военно-историческое общество (РВИО). В центре него находится скульптура матери, которая обнимает своих детей. По бокам от них расположились 150 фигур, которые замерли в ожидании расстрела. Отмечается, что они имеют лица реальных людей, которые восстановили по документам из архивов. Известно, что в Гатчинском районе в концлагерях во времена Великой Отечественной войны были замучены более десяти тысяч мирных жителей СССР. Чтобы почтить память погибших, около монумента можно поставить свечу.

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко 27 января открыли мемориал «В память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны». Монумент находится в Ленинградской области в Гатчинском районе. По словам Путина, целью войны нацистов были территории СССР и убийство его населения. «Нацисты воевали не с политическим режимом, их целью были территории и ресурсы СССР, уничтожение населения, о чем свидетельствуют документы», — заявил Путин. Прямая трансляция идет на телеканале «Россия-24». Инициатором создания мемориала стало российское военно-историческое общество (РВИО). В центре него находится скульптура матери, которая обнимает своих детей. По бокам от них расположились 150 фигур, которые замерли в ожидании расстрела. Отмечается, что они имеют лица реальных людей, которые восстановили по документам из архивов. Известно, что в Гатчинском районе в концлагерях во времена Великой Отечественной войны были замучены более десяти тысяч мирных жителей СССР. Чтобы почтить память погибших, около монумента можно поставить свечу.