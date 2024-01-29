Фигуристка Валиева без слов отреагировала на дисквалификацию. Видео

Валиева опубликовала видео в соцсетях после дисквалификации
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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, олимпиада, сборная, команда, медаль, параолимпийцы, олимпийская, параолимпийская
Камилу Валиеву лишат всех наград с 25 декабря 2021 года Фото:

Фигуристка Камила Валиева в своих соцсетях отреагировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Девушка опубликовала фрагмент своего выступления, наложив грустную музыку.

Новость по теме
В Кремле отреагировали на дисквалификацию фигуристки Валиевой

Пост был опубликован вскоре после решения CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года. В ролике звучат строки: «Заглуши мою боль. И мое сердце выбери. Солнце выгорит. Мысли выбили. Где бы мы были?»

CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. По версии суда, спортсменка принимала запрещенный препарат триметазидин на Олимпиаде в Пекине. За Валиеву заступились российские спортсмены, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал задействовать все механизмы апелляции. У российской стороны есть на это 30 дней. Вопрос о лишении командного золота России на Олимпиаде будет рассмотрен Международным союзом конькобежцев. Сама Валиева будет лишена девяти титулов, полученных в период начала действия дисквалификации.

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Фигуристка Камила Валиева в своих соцсетях отреагировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Девушка опубликовала фрагмент своего выступления, наложив грустную музыку. Пост был опубликован вскоре после решения CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года. В ролике звучат строки: «Заглуши мою боль. И мое сердце выбери. Солнце выгорит. Мысли выбили. Где бы мы были?» CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. По версии суда, спортсменка принимала запрещенный препарат триметазидин на Олимпиаде в Пекине. За Валиеву заступились российские спортсмены, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал задействовать все механизмы апелляции. У российской стороны есть на это 30 дней. Вопрос о лишении командного золота России на Олимпиаде будет рассмотрен Международным союзом конькобежцев. Сама Валиева будет лишена девяти титулов, полученных в период начала действия дисквалификации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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