Фигуристка Валиева без слов отреагировала на дисквалификацию. Видео

Валиева опубликовала видео в соцсетях после дисквалификации

29 января 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Камилу Валиеву лишат всех наград с 25 декабря 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фигуристка Камила Валиева в своих соцсетях отреагировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Девушка опубликовала фрагмент своего выступления, наложив грустную музыку. Новость по теме В Кремле отреагировали на дисквалификацию фигуристки Валиевой Пост был опубликован вскоре после решения CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года. В ролике звучат строки: «Заглуши мою боль. И мое сердце выбери. Солнце выгорит. Мысли выбили. Где бы мы были?» CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. По версии суда, спортсменка принимала запрещенный препарат триметазидин на Олимпиаде в Пекине. За Валиеву заступились российские спортсмены, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал задействовать все механизмы апелляции. У российской стороны есть на это 30 дней. Вопрос о лишении командного золота России на Олимпиаде будет рассмотрен Международным союзом конькобежцев. Сама Валиева будет лишена девяти титулов, полученных в период начала действия дисквалификации.

Фигуристка Камила Валиева в своих соцсетях отреагировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Девушка опубликовала фрагмент своего выступления, наложив грустную музыку. Пост был опубликован вскоре после решения CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года. В ролике звучат строки: «Заглуши мою боль. И мое сердце выбери. Солнце выгорит. Мысли выбили. Где бы мы были?» CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. По версии суда, спортсменка принимала запрещенный препарат триметазидин на Олимпиаде в Пекине. За Валиеву заступились российские спортсмены, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал задействовать все механизмы апелляции. У российской стороны есть на это 30 дней. Вопрос о лишении командного золота России на Олимпиаде будет рассмотрен Международным союзом конькобежцев. Сама Валиева будет лишена девяти титулов, полученных в период начала действия дисквалификации.