Развлечения Спорт В Кремле отреагировали на дисквалификацию фигуристки Валиевой Песков о дисквалификации Валиевой: надо до конца защищать интересы спортсменов 29 января 2024 в 20:17 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что нужно задействовать все механизмы аппеляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно подавать апелляцию на дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой и защищать интересы российских спортсменов до конца. Так представитель Кремля отреагировал на решение спортивного арбитражного суда (CAS). «Должны быть задействованы механизмы апелляции. Мы должны защитить интересы наших спортсменов до конца», — сказал Песков Shot. Он подчеркнул, что Россия не согласна с решением суда. CAS признал 17-летнюю Валиеву виновной в якобы нарушении антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала принявших это решение мерзавцами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно подавать апелляцию на дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой и защищать интересы российских спортсменов до конца. Так представитель Кремля отреагировал на решение спортивного арбитражного суда (CAS). «Должны быть задействованы механизмы апелляции. Мы должны защитить интересы наших спортсменов до конца», — сказал Песков Shot. Он подчеркнул, что Россия не согласна с решением суда. CAS признал 17-летнюю Валиеву виновной в якобы нарушении антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала принявших это решение мерзавцами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям