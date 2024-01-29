В Кремле отреагировали на дисквалификацию фигуристки Валиевой

Песков о дисквалификации Валиевой: надо до конца защищать интересы спортсменов
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что нужно задействовать все механизмы аппеляции Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно подавать апелляцию на дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой и защищать интересы российских спортсменов до конца. Так представитель Кремля отреагировал на решение спортивного арбитражного суда (CAS).

«Должны быть задействованы механизмы апелляции. Мы должны защитить интересы наших спортсменов до конца», — сказал Песков Shot. Он подчеркнул, что Россия не согласна с решением суда.

CAS признал 17-летнюю Валиеву виновной в якобы нарушении антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала принявших это решение мерзавцами.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно подавать апелляцию на дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой и защищать интересы российских спортсменов до конца. Так представитель Кремля отреагировал на решение спортивного арбитражного суда (CAS). «Должны быть задействованы механизмы апелляции. Мы должны защитить интересы наших спортсменов до конца», — сказал Песков Shot. Он подчеркнул, что Россия не согласна с решением суда. CAS признал 17-летнюю Валиеву виновной в якобы нарушении антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала принявших это решение мерзавцами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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