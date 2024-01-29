В Кремле отреагировали на дисквалификацию фигуристки Валиевой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно подавать апелляцию на дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой и защищать интересы российских спортсменов до конца. Так представитель Кремля отреагировал на решение спортивного арбитражного суда (CAS).
«Должны быть задействованы механизмы апелляции. Мы должны защитить интересы наших спортсменов до конца», — сказал Песков Shot. Он подчеркнул, что Россия не согласна с решением суда.
CAS признал 17-летнюю Валиеву виновной в якобы нарушении антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала принявших это решение мерзавцами.
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