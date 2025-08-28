Поставка нефти по «Дружбе», остановленная из-за атаки ВСУ, возобновлена

Поставка нефти по нефтепроводу «Дружба» восстановлена
Поставка российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию возобновилась после вынужденной остановки, вызванной атакой ВСУ. Об этом утром 28 августа сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова, а также подтвердила венгерская энергетическая компания MOL.

«Российская нефть вновь поступает по трубопроводу „Дружба“ в Венгрию и Словакию... Перебои в поставках стали результатом одной из атак на трубопровод „Дружба“, совершенных Украиной...» — пишет Idnes.cz со ссылкой на министра и MOL.

Ранее, 22 августа, глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о повторной атаке на нефтепровод «Дружба», осуществленной украинскими военными. В результате инцидента поставки нефти в Венгрию вновь были приостановлены, передает RT.  Министр экономики Словакии Дениса Сакова также подтвердила информацию о новой атаке на нефтепровод, подчеркнув, что перекачка нефти в страну остановлена.

