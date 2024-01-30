В Перми собираются построить новый футбольный манеж

В Перми на улице Куйбышева, 125 планируют построить футбольный манеж. С таким предложением обратилась Администрация Перми в комиссию по землепользованию и застройке.
«Администрация Перми обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на участке по ул. Куйбышева, 125, зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3. Площадка рассматривается под строительство крытого футбольного манежа», — пишет «Коммерсант Прикамье».
Кто станет инвестором, пока неизвестно. В данный момент участок находится в двух зонах: зоне обслуживания и деловой активности местного значения и зоне высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов. Чтобы построить спортивный объект, зоны перераспределят. Проект направлен на общественные обсуждения.
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