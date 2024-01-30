30 января 2024

В Перми собираются построить новый футбольный манеж

© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный манеж Урал. Екатеринбург, мяч, футбольный манеж, футбольное поле
Манеж может появиться рядом с Пермским торгово-технологическим колледжем Фото:

В Перми на улице Куйбышева, 125 планируют построить футбольный манеж. С таким предложением обратилась Администрация Перми в комиссию по землепользованию и застройке.

«Администрация Перми обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на участке по ул. Куйбышева, 125, зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3. Площадка рассматривается под строительство крытого футбольного манежа», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Кто станет инвестором, пока неизвестно. В данный момент участок находится в двух зонах: зоне обслуживания и деловой активности местного значения и зоне высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов. Чтобы построить спортивный объект, зоны перераспределят. Проект направлен на общественные обсуждения.

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В Перми на улице Куйбышева, 125 планируют построить футбольный манеж. С таким предложением обратилась Администрация Перми в комиссию по землепользованию и застройке. «Администрация Перми обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на участке по ул. Куйбышева, 125, зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3. Площадка рассматривается под строительство крытого футбольного манежа», — пишет «Коммерсант Прикамье». Кто станет инвестором, пока неизвестно. В данный момент участок находится в двух зонах: зоне обслуживания и деловой активности местного значения и зоне высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов. Чтобы построить спортивный объект, зоны перераспределят. Проект направлен на общественные обсуждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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