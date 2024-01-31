Свердловская ГИБДД выпустила предупреждение для водителей

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Много снега. Тюмень, снег, пробка, зима, движение, трасса, дорога, автомобили
В регион идут обильные осадки Фото:

Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к водителям с предупреждением — в регион идут снегопады, поэтому на дорогах стоит быть внимательнее. Обращение появилось в telegram-канале ведомства.

«Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов, что в некоторых районах Свердловской области наблюдается обильное выпадание снежных осадков, в связи с чем необходимо проявлять особую бдительность и осторожность», — напомнили в ГИБДД. Также водителей призвали соблюдать дистанцию и не превышать скорость. При возникновении сложных ситуаций на дорогах звонить по номеру 112.

На 171 км дороги Пермь- Екатеринбург начались обильные осадки
На 171 км дороги Пермь- Екатеринбург начались обильные осадки
Фото:

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Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к водителям с предупреждением — в регион идут снегопады, поэтому на дорогах стоит быть внимательнее. Обращение появилось в telegram-канале ведомства. «Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов, что в некоторых районах Свердловской области наблюдается обильное выпадание снежных осадков, в связи с чем необходимо проявлять особую бдительность и осторожность», — напомнили в ГИБДД. Также водителей призвали соблюдать дистанцию и не превышать скорость. При возникновении сложных ситуаций на дорогах звонить по номеру 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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