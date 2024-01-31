Свердловская ГИБДД выпустила предупреждение для водителей

В регион идут обильные осадки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к водителям с предупреждением — в регион идут снегопады, поэтому на дорогах стоит быть внимательнее. Обращение появилось в telegram-канале ведомства.

«Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов, что в некоторых районах Свердловской области наблюдается обильное выпадание снежных осадков, в связи с чем необходимо проявлять особую бдительность и осторожность», — напомнили в ГИБДД. Также водителей призвали соблюдать дистанцию и не превышать скорость. При возникновении сложных ситуаций на дорогах звонить по номеру 112.