Щенок из Челябинска, которого подобрал боец СВО, прибывший за гуманитарной помощью, отправится на передовую защищать Родину. Сейчас ему выбирают кличку, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Знакомьтесь, наш будущий защитник Родины. Этого четвероногого помощника подобрал боец, которому мы как раз подготовили гуманитарную помощь», — сообщил Рыжий.
В ОНФ добавили, что щенка подобрал на улице боец с позывным «Турист». Пес уже принял активное участие в упаковке помощи и покорил всех своей харизмой. Сейчас ему выбирают кличку.
Ранее челябинцы отправили на СВО гитару с подписью певицы Ольги Кормухиной. Гитару доставили на передовую к новогодним праздникам, где она стала востребованным инструментом. На видео один из военных саперного полка с позывным «Маэстро» исполнил песню «Моя любовь».
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