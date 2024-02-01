Житель ХМАО, избивший ветерана СВО вместе с женой, пойдет под суд

В ХМАО мужчине, который напал на военнослужащего СВО, грозит пять лет колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
Мужчине грозит пять лет лишения свободы Фото:

В суд Радужного поступило уголовное дело на местного жителя, который в новогоднюю ночь избил ветерана СВО и его жену. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО

«Дело направлено в суд Радужного. [Мужчину будут судить] по 112 статье УК РФ», — сообщили в полиции. Его обвиняют в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Согласно картотеке, дело поступило в городской суд 29 января 2024 года. Максимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночном клубе ХМАО в Новый год напали на бойца СВО и его жену. По словам женщины, агрессор ударил ее ногой в лицо, после чего она потеряла сознание.

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В суд Радужного поступило уголовное дело на местного жителя, который в новогоднюю ночь избил ветерана СВО и его жену. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО «Дело направлено в суд Радужного. [Мужчину будут судить] по 112 статье УК РФ», — сообщили в полиции. Его обвиняют в причинении вреда здоровью средней тяжести. Согласно картотеке, дело поступило в городской суд 29 января 2024 года. Максимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Ранее URA.RU сообщало, что в ночном клубе ХМАО в Новый год напали на бойца СВО и его жену. По словам женщины, агрессор ударил ее ногой в лицо, после чего она потеряла сознание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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