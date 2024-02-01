Житель ХМАО, избивший ветерана СВО вместе с женой, пойдет под суд

В ХМАО мужчине, который напал на военнослужащего СВО, грозит пять лет колонии

Мужчине грозит пять лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В суд Радужного поступило уголовное дело на местного жителя, который в новогоднюю ночь избил ветерана СВО и его жену. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО

«Дело направлено в суд Радужного. [Мужчину будут судить] по 112 статье УК РФ», — сообщили в полиции. Его обвиняют в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Согласно картотеке, дело поступило в городской суд 29 января 2024 года. Максимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночном клубе ХМАО в Новый год напали на бойца СВО и его жену. По словам женщины, агрессор ударил ее ногой в лицо, после чего она потеряла сознание.