В Перми школьнику зажало руку в дверях автобуса во время движения

04 февраля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Ребенок проехал с зажатой рукой целую остановку Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми руку ребенка зажало в дверях автобуса. Мальчику пришлось проехать так целую остановку, пояснила мама пострадавшего. «Ребенок ехал на тренировку в школу №83 в автобусе. Ему пришлось проехать с зажатой в дверях рукой целую остановку. На его призывы о помощи никто не реагировал. Теперь на руке огромный синяк», — цитирует маму школьника perm.aif.ru. Пермячка обратилась к горожанам с призывом не быть равнодушными в подобных ситуациях. Она допускает, что водитель мог не видеть, что происходит в салоне автобуса. Но рядом с ребенком находились другие пассажиры.

В Перми руку ребенка зажало в дверях автобуса. Мальчику пришлось проехать так целую остановку, пояснила мама пострадавшего. «Ребенок ехал на тренировку в школу №83 в автобусе. Ему пришлось проехать с зажатой в дверях рукой целую остановку. На его призывы о помощи никто не реагировал. Теперь на руке огромный синяк», — цитирует маму школьника perm.aif.ru. Пермячка обратилась к горожанам с призывом не быть равнодушными в подобных ситуациях. Она допускает, что водитель мог не видеть, что происходит в салоне автобуса. Но рядом с ребенком находились другие пассажиры.