В Перми школьнику зажало руку в дверях автобуса во время движения

Ребенок проехал с зажатой рукой целую остановку
В Перми руку ребенка зажало в дверях автобуса. Мальчику пришлось проехать так целую остановку, пояснила мама пострадавшего.
«Ребенок ехал на тренировку в школу №83 в автобусе. Ему пришлось проехать с зажатой в дверях рукой целую остановку. На его призывы о помощи никто не реагировал. Теперь на руке огромный синяк», — цитирует маму школьника perm.aif.ru.
Пермячка обратилась к горожанам с призывом не быть равнодушными в подобных ситуациях. Она допускает, что водитель мог не видеть, что происходит в салоне автобуса. Но рядом с ребенком находились другие пассажиры.
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