03 февраля 2024
02 февраля 2024

В Перми школьнику зажало руку в дверях автобуса во время движения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, салон, автобус, пассажирский автобус
Ребенок проехал с зажатой рукой целую остановку Фото:

В Перми руку ребенка зажало в дверях автобуса. Мальчику пришлось проехать так целую остановку, пояснила мама пострадавшего.

«Ребенок ехал на тренировку в школу №83 в автобусе. Ему пришлось проехать с зажатой в дверях рукой целую остановку. На его призывы о помощи никто не реагировал. Теперь на руке огромный синяк», — цитирует маму школьника perm.aif.ru.

Пермячка обратилась к горожанам с призывом не быть равнодушными в подобных ситуациях. Она допускает, что водитель мог не видеть, что происходит в салоне автобуса. Но рядом с ребенком находились другие пассажиры.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми руку ребенка зажало в дверях автобуса. Мальчику пришлось проехать так целую остановку, пояснила мама пострадавшего. «Ребенок ехал на тренировку в школу №83 в автобусе. Ему пришлось проехать с зажатой в дверях рукой целую остановку. На его призывы о помощи никто не реагировал. Теперь на руке огромный синяк», — цитирует маму школьника perm.aif.ru. Пермячка обратилась к горожанам с призывом не быть равнодушными в подобных ситуациях. Она допускает, что водитель мог не видеть, что происходит в салоне автобуса. Но рядом с ребенком находились другие пассажиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...