В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали рейс R3-467 авиакомпании «Якутия» в Санкт-Петербург почти на 16 часов. Это произошло из-за изменения времени вылета самолета из Якутска. Информация об этом появилась на сайте онлайн-табло аэропорта.
«Вылет самолета B-737 из Екатеринбурга ожидался 4 февраля 12:30. Посадка в аэропорту Санкт-Петербурга должна была произойти в 13:30 по местному времени. Вылет рейса задержан до 04:10 5 февраля», — следует из онлайн-табло Кольцово. Ранее вылет самолета из якутского аэропорта также был задержан.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании для уточнения причин задержки рейса. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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