Рейс из Екатеринбурга в Санкт-Петербург задержан почти на 16 часов. Скрин

04 февраля 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Вылет самолета из Якутска в Екатеринбург также задержан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали рейс R3-467 авиакомпании «Якутия» в Санкт-Петербург почти на 16 часов. Это произошло из-за изменения времени вылета самолета из Якутска. Информация об этом появилась на сайте онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета B-737 из Екатеринбурга ожидался 4 февраля 12:30. Посадка в аэропорту Санкт-Петербурга должна была произойти в 13:30 по местному времени. Вылет рейса задержан до 04:10 5 февраля», — следует из онлайн-табло Кольцово. Ранее вылет самолета из якутского аэропорта также был задержан. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании для уточнения причин задержки рейса. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово (https://svx.aero/board/dep-r3-12697760/)

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали рейс R3-467 авиакомпании «Якутия» в Санкт-Петербург почти на 16 часов. Это произошло из-за изменения времени вылета самолета из Якутска. Информация об этом появилась на сайте онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета B-737 из Екатеринбурга ожидался 4 февраля 12:30. Посадка в аэропорту Санкт-Петербурга должна была произойти в 13:30 по местному времени. Вылет рейса задержан до 04:10 5 февраля», — следует из онлайн-табло Кольцово. Ранее вылет самолета из якутского аэропорта также был задержан. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании для уточнения причин задержки рейса. На момент публикации новости ответ получить не удалось.