03 февраля 2024

Рейс из Екатеринбурга в Санкт-Петербург задержан почти на 16 часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет самолета из Якутска в Екатеринбург также задержан Фото:

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали рейс R3-467 авиакомпании «Якутия» в Санкт-Петербург почти на 16 часов. Это произошло из-за изменения времени вылета самолета из Якутска. Информация об этом появилась на сайте онлайн-табло аэропорта.

«Вылет самолета B-737 из Екатеринбурга ожидался 4 февраля 12:30. Посадка в аэропорту Санкт-Петербурга должна была произойти в 13:30 по местному времени. Вылет рейса задержан до 04:10 5 февраля», — следует из онлайн-табло Кольцово. Ранее вылет самолета из якутского аэропорта также был задержан.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании для уточнения причин задержки рейса. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали рейс R3-467 авиакомпании «Якутия» в Санкт-Петербург почти на 16 часов. Это произошло из-за изменения времени вылета самолета из Якутска. Информация об этом появилась на сайте онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета B-737 из Екатеринбурга ожидался 4 февраля 12:30. Посадка в аэропорту Санкт-Петербурга должна была произойти в 13:30 по местному времени. Вылет рейса задержан до 04:10 5 февраля», — следует из онлайн-табло Кольцово. Ранее вылет самолета из якутского аэропорта также был задержан. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании для уточнения причин задержки рейса. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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