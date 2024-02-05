В Кунгуре власти отдают водопроводные и канализационные сети в частные руки

В перечне указаны водопроводные и канализационные сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кунгурском округе власти решили передать в управление бизнесу водопроводные и канализационные сети. Перечень объектов ЖКХ, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году, представлен на сайте муниципалитета.

«Утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году», — сказано в постановлении, оно вступило в силу 1 февраля. Всего в перечне указано 173 объекта недвижимости: артезианские и водозаборные скважины, водопроводные и канализационные сети, котельные, колодцы, тепловые сети и теплотрассы.

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