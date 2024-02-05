05 февраля 2024

В Кунгуре власти отдают водопроводные и канализационные сети в частные руки

© Служба новостей «URA.RU»
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Карабаш. Челябинск., кран, вентиль, водопровод, водоснабжение, жкх, аварийное состояние
В перечне указаны водопроводные и канализационные сети Фото:

В Кунгурском округе власти решили передать в управление бизнесу водопроводные и канализационные сети. Перечень объектов ЖКХ, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году, представлен на сайте муниципалитета.

«Утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году», — сказано в постановлении, оно вступило в силу 1 февраля. Всего в перечне указано 173 объекта недвижимости: артезианские и водозаборные скважины, водопроводные и канализационные сети, котельные, колодцы, тепловые сети и теплотрассы.

URA.RU рассказывало, что в Краснокамске власти нашли способ сохранить городскую баню, закрытие которой вызвало возмущение жителей. Аварийное здание, построенное в 1934 году решено отремонтировать в рамках концессии.

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В Кунгурском округе власти решили передать в управление бизнесу водопроводные и канализационные сети. Перечень объектов ЖКХ, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году, представлен на сайте муниципалитета. «Утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году», — сказано в постановлении, оно вступило в силу 1 февраля. Всего в перечне указано 173 объекта недвижимости: артезианские и водозаборные скважины, водопроводные и канализационные сети, котельные, колодцы, тепловые сети и теплотрассы. URA.RU рассказывало, что в Краснокамске власти нашли способ сохранить городскую баню, закрытие которой вызвало возмущение жителей. Аварийное здание, построенное в 1934 году решено отремонтировать в рамках концессии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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