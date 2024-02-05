05 февраля 2024

В Челябинске институт РАН возглавил ученый ЧелГУ Плетнев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский Государственный университет. Челябинск, челгу, челябинский государственный университет
Доцент ЧелГУ Дмитрий Плетнев возглавил филиал института РАН Фото:

Филиал института экономики Российской академии наук (РАН) возглавил ученый Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Дмитрий Плетнев. Как рассказали в пресс-службе ЧелГУ, в вузе назначенец работает доцентом экономической кафедры.

«С 6 февраля директором челябинского филиала Института экономики Уральского отделения РАН назначен Дмитрий Плетнев. Ученый работает доцентом кафедры экономики отраслей и рынков института экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ», — отметили в университете.

Ранее филиал возглавляла Ольга Артемова. Об этом URA.RU сообщили в главном офисе в Екатеринбурге. Ученый приняла решение завершить карьеру руководителя в институте.

Институт РАН ведет исследования по 12 направлениям экономического развития. Среди них промышленность, АПК, финансы, малый бизнес, пространственное развитие и другие. Учреждение проводить аналитические исследования, имеет патенты на изобретения.

Дмитрий Плетнев сменил в должности Ольгу Артемову
Дмитрий Плетнев сменил в должности Ольгу Артемову
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Филиал института экономики Российской академии наук (РАН) возглавил ученый Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Дмитрий Плетнев. Как рассказали в пресс-службе ЧелГУ, в вузе назначенец работает доцентом экономической кафедры. «С 6 февраля директором челябинского филиала Института экономики Уральского отделения РАН назначен Дмитрий Плетнев. Ученый работает доцентом кафедры экономики отраслей и рынков института экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ», — отметили в университете. Ранее филиал возглавляла Ольга Артемова. Об этом URA.RU сообщили в главном офисе в Екатеринбурге. Ученый приняла решение завершить карьеру руководителя в институте. Институт РАН ведет исследования по 12 направлениям экономического развития. Среди них промышленность, АПК, финансы, малый бизнес, пространственное развитие и другие. Учреждение проводить аналитические исследования, имеет патенты на изобретения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...