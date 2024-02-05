Филиал института экономики Российской академии наук (РАН) возглавил ученый Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Дмитрий Плетнев. Как рассказали в пресс-службе ЧелГУ, в вузе назначенец работает доцентом экономической кафедры.
«С 6 февраля директором челябинского филиала Института экономики Уральского отделения РАН назначен Дмитрий Плетнев. Ученый работает доцентом кафедры экономики отраслей и рынков института экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ», — отметили в университете.
Ранее филиал возглавляла Ольга Артемова. Об этом URA.RU сообщили в главном офисе в Екатеринбурге. Ученый приняла решение завершить карьеру руководителя в институте.
Институт РАН ведет исследования по 12 направлениям экономического развития. Среди них промышленность, АПК, финансы, малый бизнес, пространственное развитие и другие. Учреждение проводить аналитические исследования, имеет патенты на изобретения.
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