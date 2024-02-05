Пермскому краю спишут долги по бюджетным кредитам на сотни миллионов рублей

06 февраля 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Бюджетные кредиты списываются в обмен на инвестиции и дополнительные налоги в бюджет Фото: Илья Московец © URA.RU Правительство РФ планирует списать Пермскому краю долги по бюджетным кредитам на сумму более 760 млн рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «В прошлом году благодаря тесной работе с федеральным правительством Пермскому краю удалось списать задолженности по бюджетным кредитам на 535,5 млн рублей. В этому году в планах списание на сумму порядка 763 млн рублей. Механизм списания бюджетных кредитов для регионов действует с 2021 года. Кредиты списываются в обмен на инвестиции и дополнительные налоги в бюджет», — написал в сообщении Дмитрий Махонин. Глава региона добавил, что в 2023 году кредиты удалось списать благодаря инвестициям в запуск тепличного комплекса «Пермский» и производства мелованного картона предприятием «Кама». Освободившиеся средства были направлены на строительство и ремонт дорог региона. Дмитрий Махонин отметил, что у муниципалитетов региона также имеются кредитные обязательства перед краевым бюджетом. В планах — применить федеральный механизм на уровень Пермского края. «Сейчас Минфин и Минэк разрабатывают нужные поправки в закон. До их принятия предоставим муниципалитетам отсрочку по уплате кредита», — сообщил губернатор. Он добавил, что это будет дополнительной мерой поддержки для муниципалитетов, которая позволит им направлять дополнительные средства на решение местных задач. Также она станет стимулом к более качественной работе «на местах» с инвесторами по созданию новых производств. Например, списание кредитов позволит властям Перми направить на развитие города дополнительно порядка 850 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ планирует списать Пермскому краю долги по бюджетным кредитам на сумму более 760 млн рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «В прошлом году благодаря тесной работе с федеральным правительством Пермскому краю удалось списать задолженности по бюджетным кредитам на 535,5 млн рублей. В этому году в планах списание на сумму порядка 763 млн рублей. Механизм списания бюджетных кредитов для регионов действует с 2021 года. Кредиты списываются в обмен на инвестиции и дополнительные налоги в бюджет», — написал в сообщении Дмитрий Махонин. Глава региона добавил, что в 2023 году кредиты удалось списать благодаря инвестициям в запуск тепличного комплекса «Пермский» и производства мелованного картона предприятием «Кама». Освободившиеся средства были направлены на строительство и ремонт дорог региона. Дмитрий Махонин отметил, что у муниципалитетов региона также имеются кредитные обязательства перед краевым бюджетом. В планах — применить федеральный механизм на уровень Пермского края. «Сейчас Минфин и Минэк разрабатывают нужные поправки в закон. До их принятия предоставим муниципалитетам отсрочку по уплате кредита», — сообщил губернатор. Он добавил, что это будет дополнительной мерой поддержки для муниципалитетов, которая позволит им направлять дополнительные средства на решение местных задач. Также она станет стимулом к более качественной работе «на местах» с инвесторами по созданию новых производств. Например, списание кредитов позволит властям Перми направить на развитие города дополнительно порядка 850 млн рублей.