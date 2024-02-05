Пермскому краю спишут долги по бюджетным кредитам на сотни миллионов рублей

Правительство РФ планирует списать Пермскому краю долги по бюджетным кредитам на сумму более 760 млн рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«В прошлом году благодаря тесной работе с федеральным правительством Пермскому краю удалось списать задолженности по бюджетным кредитам на 535,5 млн рублей. В этому году в планах списание на сумму порядка 763 млн рублей. Механизм списания бюджетных кредитов для регионов действует с 2021 года. Кредиты списываются в обмен на инвестиции и дополнительные налоги в бюджет», — написал в сообщении Дмитрий Махонин.
Глава региона добавил, что в 2023 году кредиты удалось списать благодаря инвестициям в запуск тепличного комплекса «Пермский» и производства мелованного картона предприятием «Кама». Освободившиеся средства были направлены на строительство и ремонт дорог региона.
Дмитрий Махонин отметил, что у муниципалитетов региона также имеются кредитные обязательства перед краевым бюджетом. В планах — применить федеральный механизм на уровень Пермского края. «Сейчас Минфин и Минэк разрабатывают нужные поправки в закон. До их принятия предоставим муниципалитетам отсрочку по уплате кредита», — сообщил губернатор.
Он добавил, что это будет дополнительной мерой поддержки для муниципалитетов, которая позволит им направлять дополнительные средства на решение местных задач. Также она станет стимулом к более качественной работе «на местах» с инвесторами по созданию новых производств. Например, списание кредитов позволит властям Перми направить на развитие города дополнительно порядка 850 млн рублей.
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