Пассажиры Utair почти пять часов ждут рейс из Уфы в Тюмень

09 февраля 2024 в 04:07 Размер текста - 17 +

Прибытие рейса в Тюмень ожидается 9 февраля в 5:20 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рейс авиакомпании Utair из Уфы в Тюмень задержан почти на пять часов. Прибытие в Рощино планировалось 9 февраля в 00:30, но затем было перенесено на 05:20. Информация размещена на онлайн-табло Тюменского аэропорта. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Уфа — Тюмень 9 февраля задержан. Плановое время прилета в 00:30 9 февраля 2024 года. Фактическое время прибытия перенесено на 9 февраля 2024 года в 5:20», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна. По аналогичному направлению был задержан рейс Utair 2 февраля. Вылет был перенесен более чем на три часа. Причиной послужило отсутствие резервного самолета в аэропорту Уфы.

Рейс авиакомпании Utair из Уфы в Тюмень задержан почти на пять часов. Прибытие в Рощино планировалось 9 февраля в 00:30, но затем было перенесено на 05:20. Информация размещена на онлайн-табло Тюменского аэропорта. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Уфа — Тюмень 9 февраля задержан. Плановое время прилета в 00:30 9 февраля 2024 года. Фактическое время прибытия перенесено на 9 февраля 2024 года в 5:20», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна. По аналогичному направлению был задержан рейс Utair 2 февраля. Вылет был перенесен более чем на три часа. Причиной послужило отсутствие резервного самолета в аэропорту Уфы.