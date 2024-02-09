Пассажиры Utair почти пять часов ждут рейс из Уфы в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, аэродром, ютейр, взлетное поле, аэроквокзал, атр72
Прибытие рейса в Тюмень ожидается 9 февраля в 5:20 Фото:

Рейс авиакомпании Utair из Уфы в Тюмень задержан почти на пять часов. Прибытие в Рощино планировалось 9 февраля в 00:30, но затем было перенесено на 05:20. Информация размещена на онлайн-табло Тюменского аэропорта.

«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Уфа — Тюмень 9 февраля задержан. Плановое время прилета в 00:30 9 февраля 2024 года. Фактическое время прибытия перенесено на 9 февраля 2024 года в 5:20», — сообщается на сайте тюменского аэропорта.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна.

По аналогичному направлению был задержан рейс Utair 2 февраля. Вылет был перенесен более чем на три часа. Причиной послужило отсутствие резервного самолета в аэропорту Уфы.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рейс авиакомпании Utair из Уфы в Тюмень задержан почти на пять часов. Прибытие в Рощино планировалось 9 февраля в 00:30, но затем было перенесено на 05:20. Информация размещена на онлайн-табло Тюменского аэропорта. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Уфа — Тюмень 9 февраля задержан. Плановое время прилета в 00:30 9 февраля 2024 года. Фактическое время прибытия перенесено на 9 февраля 2024 года в 5:20», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна. По аналогичному направлению был задержан рейс Utair 2 февраля. Вылет был перенесен более чем на три часа. Причиной послужило отсутствие резервного самолета в аэропорту Уфы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...