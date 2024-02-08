В Челябинской области хоккеисты в валенках могут выиграть корт

В Челябинской области команды хоккеистов в валенках поборются за ледовый корт. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба заксобрания региона.
«В челябинском ледовом дворце „Уральская молния“ состоится турнир по хоккею в валенках на кубок Законодательного собрания региона „Играй по-нашему!“. В этом году по решению руководства ЗСО главным призом станет хоккейная коробка, которую установят в муниципалитете команды-победительницы», — сообщили в пресс-службе.
Хоккей в валенках за 14 лет проведения турнира в Челябинской области стал по-настоящему любимым и народным видом спорта. Ежегодно более пятидесяти команд встречаются на льду, чтобы побороться за главный приз и просто весело провести время.
Прием заявок на участие открыт в официальной группе турнира во «Вконтакте». Турнир «Играй по-нашему» состоится 2 марта. Начало церемонии открытия в 10:00 часов.
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