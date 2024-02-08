08 февраля 2024

В Челябинской области хоккеисты в валенках могут выиграть корт

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по хоккею в валенках среди профсоюзов Челябинской области. Челябинск, хоккей в валенках
Хоккей в валенках стал одним из популярных видов спорта Фото:

В Челябинской области команды хоккеистов в валенках поборются за ледовый корт. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба заксобрания региона.

«В челябинском ледовом дворце „Уральская молния“ состоится турнир по хоккею в валенках на кубок Законодательного собрания региона „Играй по-нашему!“. В этом году по решению руководства ЗСО главным призом станет хоккейная коробка, которую установят в муниципалитете команды-победительницы», — сообщили в пресс-службе.

Хоккей в валенках за 14 лет проведения турнира в Челябинской области стал по-настоящему любимым и народным видом спорта. Ежегодно более пятидесяти команд встречаются на льду, чтобы побороться за главный приз и просто весело провести время.

Прием заявок на участие открыт в официальной группе турнира во «Вконтакте». Турнир «Играй по-нашему» состоится 2 марта. Начало церемонии открытия в 10:00 часов.

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В Челябинской области команды хоккеистов в валенках поборются за ледовый корт. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба заксобрания региона. «В челябинском ледовом дворце „Уральская молния“ состоится турнир по хоккею в валенках на кубок Законодательного собрания региона „Играй по-нашему!“. В этом году по решению руководства ЗСО главным призом станет хоккейная коробка, которую установят в муниципалитете команды-победительницы», — сообщили в пресс-службе. Хоккей в валенках за 14 лет проведения турнира в Челябинской области стал по-настоящему любимым и народным видом спорта. Ежегодно более пятидесяти команд встречаются на льду, чтобы побороться за главный приз и просто весело провести время. Прием заявок на участие открыт в официальной группе турнира во «Вконтакте». Турнир «Играй по-нашему» состоится 2 марта. Начало церемонии открытия в 10:00 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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