09 февраля 2024

Пермяки требуют вернуть на работу тренера спортшколы «Лидер»

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители пожаловались на несправедливое увольнение тренера ДЮСШ Фото:

Родители детей, которые занимаются боксом в детской спортшколе «Лидер» Краснокамска (Пермский край), потребовали восстановить на работе уволенного тренера Андрея Казанцева. Информация об этом опубликована в группе газеты «Наш город Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте».

«Родители, чьи дети тренируются в спортшколе олимпийского резерва „Лидер“ в Краснокамске, считают, что увольнение тренера Андрея Казанцева было несправедливым. Мы требуем его восстановления на работе», — говорится в сообщении родителей.

В жалобе родители подчеркнули, что около ста детей могут остаться без тренировочного процесса. Они добавили, что под угрозой становится подготовка к важным соревнованиям по боксу.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Краснокамска по теме публикации. Ответ ожидается.

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Родители детей, которые занимаются боксом в детской спортшколе «Лидер» Краснокамска (Пермский край), потребовали восстановить на работе уволенного тренера Андрея Казанцева. Информация об этом опубликована в группе газеты «Наш город Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». «Родители, чьи дети тренируются в спортшколе олимпийского резерва „Лидер“ в Краснокамске, считают, что увольнение тренера Андрея Казанцева было несправедливым. Мы требуем его восстановления на работе», — говорится в сообщении родителей. В жалобе родители подчеркнули, что около ста детей могут остаться без тренировочного процесса. Они добавили, что под угрозой становится подготовка к важным соревнованиям по боксу. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Краснокамска по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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