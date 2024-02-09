Пермяки требуют вернуть на работу тренера спортшколы «Лидер»

Родители детей, которые занимаются боксом в детской спортшколе «Лидер» Краснокамска (Пермский край), потребовали восстановить на работе уволенного тренера Андрея Казанцева. Информация об этом опубликована в группе газеты «Наш город Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте».
«Родители, чьи дети тренируются в спортшколе олимпийского резерва „Лидер“ в Краснокамске, считают, что увольнение тренера Андрея Казанцева было несправедливым. Мы требуем его восстановления на работе», — говорится в сообщении родителей.
В жалобе родители подчеркнули, что около ста детей могут остаться без тренировочного процесса. Они добавили, что под угрозой становится подготовка к важным соревнованиям по боксу.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Краснокамска по теме публикации. Ответ ожидается.
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