Челябинская епархия опровергла отказ выделить землю под детскую площадку

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Реставрация Ансамбля усадьбы «Белый дом» в Кыштыме. Челябинская область, игровая площадка, пруд, детский городок, детская площадка
Детская площадка появится в центре села Синеглазово в Копейске Фото:

В Челябинской митрополии 12 февраля опровергли отказ выделить земельный участок для строительства детской площадки возле церкви в селе Синеглазово в Копейске. Такая информация появилась на официальных пабликах епархии в социальных сетях.

«Сегодня в ряде СМИ Челябинской области была опубликована информация о том, что Челябинская епархия Русской Православной Церкви отказывается предоставлять часть своих земель под строительство детской площадки. Администрация Копейска официально заявляет: данные сведения не соответствуют действительности», — сказано в заявлении.

По согласованию с Челябинской епархией администрация Копейска подготовила проект на организацию спортивной и детской площадок по улице Шоссейной в селе Синеглазово. В ближайшие месяцы будут изменены границы земельного участка, принадлежащего приходу. Часть его отойдет городу, на ней к 1 сентября 2024 года будет оборудована площадка.

В заявлении епархии указано, что желание разместить детскую площадку рядом с храмом высказали сами жители. Это место отличается удобной транспортной и пешеходной доступностью. Пользоваться площадкой смогут как дети прихожан, так и другие ребятишки.

Ранее на аппаратном совещании в мэрии Копейска первый вице-мэр Николай Сазонов озвучил информацию, согласно которой епархия не дала согласие на выделение земельного участка под детскую площадку в Синеглазово. По словам Сазонова, необходимо найти другой участок земли. Однако, как выяснилось, вопрос в епархии решился положительно. Площадка будет размещена рядом с церковью в центре села.

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В Челябинской митрополии 12 февраля опровергли отказ выделить земельный участок для строительства детской площадки возле церкви в селе Синеглазово в Копейске. Такая информация появилась на официальных пабликах епархии в социальных сетях. «Сегодня в ряде СМИ Челябинской области была опубликована информация о том, что Челябинская епархия Русской Православной Церкви отказывается предоставлять часть своих земель под строительство детской площадки. Администрация Копейска официально заявляет: данные сведения не соответствуют действительности», — сказано в заявлении. По согласованию с Челябинской епархией администрация Копейска подготовила проект на организацию спортивной и детской площадок по улице Шоссейной в селе Синеглазово. В ближайшие месяцы будут изменены границы земельного участка, принадлежащего приходу. Часть его отойдет городу, на ней к 1 сентября 2024 года будет оборудована площадка. В заявлении епархии указано, что желание разместить детскую площадку рядом с храмом высказали сами жители. Это место отличается удобной транспортной и пешеходной доступностью. Пользоваться площадкой смогут как дети прихожан, так и другие ребятишки. Ранее на аппаратном совещании в мэрии Копейска первый вице-мэр Николай Сазонов озвучил информацию, согласно которой епархия не дала согласие на выделение земельного участка под детскую площадку в Синеглазово. По словам Сазонова, необходимо найти другой участок земли. Однако, как выяснилось, вопрос в епархии решился положительно. Площадка будет размещена рядом с церковью в центре села.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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