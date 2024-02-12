Челябинская епархия опровергла отказ выделить землю под детскую площадку

Детская площадка появится в центре села Синеглазово в Копейске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской митрополии 12 февраля опровергли отказ выделить земельный участок для строительства детской площадки возле церкви в селе Синеглазово в Копейске. Такая информация появилась на официальных пабликах епархии в социальных сетях.

«Сегодня в ряде СМИ Челябинской области была опубликована информация о том, что Челябинская епархия Русской Православной Церкви отказывается предоставлять часть своих земель под строительство детской площадки. Администрация Копейска официально заявляет: данные сведения не соответствуют действительности», — сказано в заявлении.

По согласованию с Челябинской епархией администрация Копейска подготовила проект на организацию спортивной и детской площадок по улице Шоссейной в селе Синеглазово. В ближайшие месяцы будут изменены границы земельного участка, принадлежащего приходу. Часть его отойдет городу, на ней к 1 сентября 2024 года будет оборудована площадка.

В заявлении епархии указано, что желание разместить детскую площадку рядом с храмом высказали сами жители. Это место отличается удобной транспортной и пешеходной доступностью. Пользоваться площадкой смогут как дети прихожан, так и другие ребятишки.

Ранее на аппаратном совещании в мэрии Копейска первый вице-мэр Николай Сазонов озвучил информацию, согласно которой епархия не дала согласие на выделение земельного участка под детскую площадку в Синеглазово. По словам Сазонова, необходимо найти другой участок земли. Однако, как выяснилось, вопрос в епархии решился положительно. Площадка будет размещена рядом с церковью в центре села.