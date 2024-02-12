12 февраля 2024

Пермяка будут судить за попытку сжечь кафе

В пермский суд направлено дело о попытке поджога кафе
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Уголовное дело направлено в суд Фото:

В Пермском крае прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу из-за попытки местного жителя сжечь кафе. Дело направлено в Пермский районный суд, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокуратура Пермского района утвердила обвинение в отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога», — сообщили на сайте ведомства.

По версии следствия, обвиняемый из-за личной неприязни попытался сжечь кафе, принадлежащее потерпевшему. Значительного ущерба удалось избежать благодаря погоде, но огонь повредил здание. Уголовное дело направлено в Пермский районный суд.

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В Пермском крае прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу из-за попытки местного жителя сжечь кафе. Дело направлено в Пермский районный суд, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура Пермского района утвердила обвинение в отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога», — сообщили на сайте ведомства. По версии следствия, обвиняемый из-за личной неприязни попытался сжечь кафе, принадлежащее потерпевшему. Значительного ущерба удалось избежать благодаря погоде, но огонь повредил здание. Уголовное дело направлено в Пермский районный суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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