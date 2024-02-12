Пермяка будут судить за попытку сжечь кафе

В Пермском крае прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу из-за попытки местного жителя сжечь кафе. Дело направлено в Пермский районный суд, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Прокуратура Пермского района утвердила обвинение в отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога», — сообщили на сайте ведомства.
По версии следствия, обвиняемый из-за личной неприязни попытался сжечь кафе, принадлежащее потерпевшему. Значительного ущерба удалось избежать благодаря погоде, но огонь повредил здание. Уголовное дело направлено в Пермский районный суд.
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