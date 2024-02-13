Россия переманила солдат ВСУ при помощи радио

ТАСС: около 70 солдат ВСУ сдались в плен в феврале при помощи радиоволны «Волга»
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Вооруженные силы Украины. stock, рация, всу, наводчик,  stock
Поймать специальные частоты можно на любой цифровой рации, рассказали в силовых структурах Фото:
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Почти 70 солдат ВСУ сдались в плен, воспользовавшись радиоволной «Волга», в феврале. Об этом рассказали в силовых структурах.

«За неделю при помощи волны „Волга“ сдалось 36 человек. Всего с начала февраля — 66 человек», — заявил ТАСС информатор.

Россия используется специальные радиоволны, которые можно поймать с любой рации. Их частоты: 49.200, 449.200, 149.200, 149.200. Они нужны, если украинский военный хочет сдаться в плен, вызвав «Волгу». Данный проект работает с середины лета.

В сентябре сообщалось, что таким способом воспользовались более 10 тысяч военных армии Украины. Источник рассказал, что иногда солдаты сдаются группами, узнав о такой возможности через листовки.

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Почти 70 солдат ВСУ сдались в плен, воспользовавшись радиоволной «Волга», в феврале. Об этом рассказали в силовых структурах. «За неделю при помощи волны „Волга“ сдалось 36 человек. Всего с начала февраля — 66 человек», — заявил ТАСС информатор. Россия используется специальные радиоволны, которые можно поймать с любой рации. Их частоты: 49.200, 449.200, 149.200, 149.200. Они нужны, если украинский военный хочет сдаться в плен, вызвав «Волгу». Данный проект работает с середины лета. В сентябре сообщалось, что таким способом воспользовались более 10 тысяч военных армии Украины. Источник рассказал, что иногда солдаты сдаются группами, узнав о такой возможности через листовки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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