Свердловчанин преградил путь трактору, заставляя убрать снег от дома. Видео

13 февраля 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Свердловчанин пожаловался, что, очищая главные дороги, трактористы заваливают снегом дворы (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Житель Березовского (Свердловская область) Денис Полетило грудью перегородил дорогу тракторам, заставляя их убрать снежные отвалы с придомовой территории. Мужчина рассказал URA.RU, какими проблемами для людей оборачивается очистка города от снега. «Трактористы от администрации города чистили дороги и отвалы снега свалили на нашу придомовую территорию на улице Королева, 11. А у нас запланировала уборка территории от снега. Получается, мы и свой снег должны убрать, и эту огромную снежную кучу, которую нам свалили. Совсем оборзели!» — рассказал Денис Полетило, который является председателем совета в своем многоквартирном доме. Возмущенный мужчина вышел на дорогу и перегородил дорогу тракторам, требуя убрать со двора снежные отвалы. Этот момент попал на камеру наблюдения, сам Полетило тоже снимал происходящее на телефон. Как видно на кадрах, один тракторист объезжает гражданина. Второй начинает двигаться ему навстречу в опасной близости. «Ты меня будешь давить? Ты меня будешь давить?» — кричит пешеход. В итоге и второй тракторист уезжает, оставив снежный завал во дворе. Полевало сказал, что жильцам пришлось убирать кучу своими силами за собственный счет. А выезд со двора, заваленный трактором, очистила управляющая компания. «Такая ситуация во всем городе, во многих дворах. А рядом с нашим домом находятся еще и школа, и садик. Родители привозят детей, паркуются и потом застревают, не могут выбраться из снежной каши. А ведь выезд из дворов должна чистить администрация», — считает мужчина. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу администрации Березовского. Там, сославшись на данные МКУ «Благоустройство и ЖКХ», заявили, что последняя чистка с вывозом снега по указанному адресу была 8 и 9 февраля. «В последние дни техника там чистку не осуществляла. На жалобу жителя специалисты обратят внимание, проверят информацию и посмотрят ситуацию на месте», — уверили в мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Березовского (Свердловская область) Денис Полетило грудью перегородил дорогу тракторам, заставляя их убрать снежные отвалы с придомовой территории. Мужчина рассказал URA.RU, какими проблемами для людей оборачивается очистка города от снега. «Трактористы от администрации города чистили дороги и отвалы снега свалили на нашу придомовую территорию на улице Королева, 11. А у нас запланировала уборка территории от снега. Получается, мы и свой снег должны убрать, и эту огромную снежную кучу, которую нам свалили. Совсем оборзели!» — рассказал Денис Полетило, который является председателем совета в своем многоквартирном доме. Возмущенный мужчина вышел на дорогу и перегородил дорогу тракторам, требуя убрать со двора снежные отвалы. Этот момент попал на камеру наблюдения, сам Полетило тоже снимал происходящее на телефон. Как видно на кадрах, один тракторист объезжает гражданина. Второй начинает двигаться ему навстречу в опасной близости. «Ты меня будешь давить? Ты меня будешь давить?» — кричит пешеход. В итоге и второй тракторист уезжает, оставив снежный завал во дворе. Полевало сказал, что жильцам пришлось убирать кучу своими силами за собственный счет. А выезд со двора, заваленный трактором, очистила управляющая компания. «Такая ситуация во всем городе, во многих дворах. А рядом с нашим домом находятся еще и школа, и садик. Родители привозят детей, паркуются и потом застревают, не могут выбраться из снежной каши. А ведь выезд из дворов должна чистить администрация», — считает мужчина. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу администрации Березовского. Там, сославшись на данные МКУ «Благоустройство и ЖКХ», заявили, что последняя чистка с вывозом снега по указанному адресу была 8 и 9 февраля. «В последние дни техника там чистку не осуществляла. На жалобу жителя специалисты обратят внимание, проверят информацию и посмотрят ситуацию на месте», — уверили в мэрии.