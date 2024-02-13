Песков заявил, что Россия будет преследовать тех, кто покушается на активы РФ

Решение Евросоюза утвердить регламент, который определяет законодательную базу для использования прибыли от замороженных активов РФ, является посягательством на собственность государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отметив, что РФ будет преследовать тех, кто имеет отношения к принятым решениям.
«Здесь наша позиция предельно проста и понятна. ЕС пытается ставить вопрос об изъятии наших активов, нашей собственности. Это посягательство. Мы будем преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию этих решений», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU подробно рассказало о механизме использования активов РФ. Для реализации этого проекта Украине поставили почти невыполнимые условия.
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