Песков заявил, что Россия будет преследовать тех, кто покушается на активы РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Россия будет преследовать всех, кто причастен к конфискации ее активов, заявил Песков Фото:

Решение Евросоюза утвердить регламент, который определяет законодательную базу для использования прибыли от замороженных активов РФ, является посягательством на собственность государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отметив, что РФ будет преследовать тех, кто имеет отношения к принятым решениям.

«Здесь наша позиция предельно проста и понятна. ЕС пытается ставить вопрос об изъятии наших активов, нашей собственности. Это посягательство. Мы будем преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию этих решений», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU подробно рассказало о механизме использования активов РФ. Для реализации этого проекта Украине поставили почти невыполнимые условия.

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Решение Евросоюза утвердить регламент, который определяет законодательную базу для использования прибыли от замороженных активов РФ, является посягательством на собственность государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отметив, что РФ будет преследовать тех, кто имеет отношения к принятым решениям. «Здесь наша позиция предельно проста и понятна. ЕС пытается ставить вопрос об изъятии наших активов, нашей собственности. Это посягательство. Мы будем преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию этих решений», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU подробно рассказало о механизме использования активов РФ. Для реализации этого проекта Украине поставили почти невыполнимые условия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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