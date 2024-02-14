Как жила «звезда одного эпизода» из «Бриллиантовой руки» Островская

Умерла звезда «Бриллиантовой руки» Виктория Островская

14 февраля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Причина смерти Виктории Островской пока неизвестна Фото: Кавашкин Борис/ТАСС «Звезда одного эпизода» из «Бриллиантовой руки» Виктория Островская умерла в возрасте 85 лет. Пускай актриса сыграла всего в двух кинокартинах, Островскую многие полюбили за ее роль стамбульской путаны в фильме Гайдая. А ее фраза «Цигель-цигель, ай-лю-лю!» стала крылатой. Причина и обстоятельства смерти актрисы пока неизвестны. URA.RU расскажет, чем запомнилась Виктория Островская. «Ушла Виктория Островская, актриса, сыгравшая в „Бриллиантовой руке“. <…> Виктория была в гостях у нас на программе и ходили слухи про то, что родные под конец жизни бросили ее на произвол судьбы, оставив в нищете. Невероятно драматичная судьба. Очень жаль. Царствия небесного», — сообщил Андрей Малахов в своем telegram-канале. Биография и личная жизнь Виктория Островская родилась в 1938 году в Киеве. Поступила в Киевский театральный институт, из которого ее исключили на 4 курсе из-за неприятного инцидента на комсомольском собрании. После этого Виктория уехала в Москву, где стала работать на заводе слесарем и вышла замуж за москвича Игоря Ульчицкого. Поработав на заводе, она решила восстановиться в институте и уехала в Киев, оставив мужа. В этот раз она закончила учебу. Пока Островская жила в Киеве, она познакомилась с известным писателем Романом Райгородецким. Она честно сообщила своему первому мужу о возлюбленном. После чего вышла замуж за Романа и уехала с ним в Сызрань, так как получила распределение в местный драмтеатр. Во время брака между парой часто происходили скандалы. Ревнивый муж мог поднять руку на Островскую, в то время как та, обладая вспыльчивым характером, могла ответить. Незадолго после рождения сына произошел окончательный разлад в отношениях. Виктория забрала сына и уехала жить сначала в Киев, а потом и в Москву, куда перебралась ее мать. Актриса устроилась на автобазу диспетчером, забыв о своей актерской гордости. Третий брак Островской был не очень долгим. Муж трагически погиб, ударившись затылком о бетонную ступеньку. Бриллиантовая рука Во времена, когда актриса переживала тяжести семейной жизни после смерти третьего мужа, к девушке на улице подошел ассистент режиссера и предложил пройти пробы у Гайдая в комедию «Бриллиантовая рука». В фильме «Бриллиантовая рука» Островская сыграла стамбульскую проститутку. Все эпизоды с актрисой сняли парой дублей, она жалела, что съемки закончились так быстро. После актриса снялась лишь однажды, в сиквеле «Карнавальной ночи» под названием «Старый знакомый». Там у Островской был крохотный эпизод. Больше она ролей не получала. Уход из кино Из-за отсутствия ролей в кино, актриса устроилась в Библиотеку им. Ленина. Там она проработала более 30-ти лет. После появления позвоночной грыжи Островская начала вести занятия в реабилитационном центре. Это произошло потому, что она встретила доктора, который без операции, с помощью одних физических упреждений, смог исцелить ее. После того как Островская начала преподавать гимнастику, она помогла многим людям обрести здоровье. Несмотря на свой возраст, актриса наконец нашла свое призвание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Звезда одного эпизода» из «Бриллиантовой руки» Виктория Островская умерла в возрасте 85 лет. Пускай актриса сыграла всего в двух кинокартинах, Островскую многие полюбили за ее роль стамбульской путаны в фильме Гайдая. А ее фраза «Цигель-цигель, ай-лю-лю!» стала крылатой. Причина и обстоятельства смерти актрисы пока неизвестны. URA.RU расскажет, чем запомнилась Виктория Островская. «Ушла Виктория Островская, актриса, сыгравшая в „Бриллиантовой руке“. <…> Виктория была в гостях у нас на программе и ходили слухи про то, что родные под конец жизни бросили ее на произвол судьбы, оставив в нищете. Невероятно драматичная судьба. Очень жаль. Царствия небесного», — сообщил Андрей Малахов в своем telegram-канале. Виктория Островская родилась в 1938 году в Киеве. Поступила в Киевский театральный институт, из которого ее исключили на 4 курсе из-за неприятного инцидента на комсомольском собрании. После этого Виктория уехала в Москву, где стала работать на заводе слесарем и вышла замуж за москвича Игоря Ульчицкого. Поработав на заводе, она решила восстановиться в институте и уехала в Киев, оставив мужа. В этот раз она закончила учебу. Пока Островская жила в Киеве, она познакомилась с известным писателем Романом Райгородецким. Она честно сообщила своему первому мужу о возлюбленном. После чего вышла замуж за Романа и уехала с ним в Сызрань, так как получила распределение в местный драмтеатр. Во время брака между парой часто происходили скандалы. Ревнивый муж мог поднять руку на Островскую, в то время как та, обладая вспыльчивым характером, могла ответить. Незадолго после рождения сына произошел окончательный разлад в отношениях. Виктория забрала сына и уехала жить сначала в Киев, а потом и в Москву, куда перебралась ее мать. Актриса устроилась на автобазу диспетчером, забыв о своей актерской гордости. Третий брак Островской был не очень долгим. Муж трагически погиб, ударившись затылком о бетонную ступеньку. Во времена, когда актриса переживала тяжести семейной жизни после смерти третьего мужа, к девушке на улице подошел ассистент режиссера и предложил пройти пробы у Гайдая в комедию «Бриллиантовая рука». В фильме «Бриллиантовая рука» Островская сыграла стамбульскую проститутку. Все эпизоды с актрисой сняли парой дублей, она жалела, что съемки закончились так быстро. После актриса снялась лишь однажды, в сиквеле «Карнавальной ночи» под названием «Старый знакомый». Там у Островской был крохотный эпизод. Больше она ролей не получала. Из-за отсутствия ролей в кино, актриса устроилась в Библиотеку им. Ленина. Там она проработала более 30-ти лет. После появления позвоночной грыжи Островская начала вести занятия в реабилитационном центре. Это произошло потому, что она встретила доктора, который без операции, с помощью одних физических упреждений, смог исцелить ее. После того как Островская начала преподавать гимнастику, она помогла многим людям обрести здоровье. Несмотря на свой возраст, актриса наконец нашла свое призвание.