Пермский дворец культуры оказался не защищен от террористов

Во дворце культуры не было охраны Фото: Анна Майорова © URA.RU

В МБУК «Культурно-Деловой Центр» г. Кудымкара (Пермский край) обнаружили ряд нарушений, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов. В нем отсутствовала охрана здания, а также не было доступной среды для инвалидов.

«Кудымкарская городская прокуратура Пермского края в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения в деятельности МБУК „Культурно-Деловой Центр“ г. Кудымкара в части обеспечения антитеррористической защищенности, а также законодательства о пожарной безопасности и доступной среды для инвалидов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Уточняется, что сотрудникам не проводили инструктажи и не рассказывали, как себя вести при возникновении опасности. Также у руководства не оказалось инструкций о пожарной безопасности и нормативных актов.

По итогам проверки директора городского центра культуры привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Также ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.