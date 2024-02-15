Bloomberg: Трамп собирается принудить Украину к переговорам с РФ

Трамп собирается сократить обязательства США перед некоторыми странами НАТОФото: Official White House / Andrea Hanks
Если бывшего президента США Дональда Трампа переизберут на второй срок, то он будет добиваться мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По словам источников Bloomberg, сейчас советники экс-президента обсуждают, как «посадить за стол переговоров» президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Одним из таких способов, по их мнению, являются обещания о прекращении оказываемой помощи от США к Киеву.
Также сообщается, что Трамп собирается сократить обязательства Америки перед некоторыми странами НАТО. Такие действия, по мнению агентства, «перевернут десятилетия политики США» и разрушат альянс.
Трамп, в случае переизбрания в Белый дом, сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа. В Брукингском институте считают, что он даже на этапе выборов представляет серьезную угрозу для НАТО, передает MK.RU.
Если бывшего президента США Дональда Трампа переизберут на второй срок, то он будет добиваться мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По словам источников Bloomberg, сейчас советники экс-президента обсуждают, как «посадить за стол переговоров» президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Одним из таких способов, по их мнению, являются обещания о прекращении оказываемой помощи от США к Киеву. Также сообщается, что Трамп собирается сократить обязательства Америки перед некоторыми странами НАТО. Такие действия, по мнению агентства, «перевернут десятилетия политики США» и разрушат альянс. Трамп, в случае переизбрания в Белый дом, сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа. В Брукингском институте считают, что он даже на этапе выборов представляет серьезную угрозу для НАТО, передает MK.RU.