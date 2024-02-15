Bloomberg: Трамп собирается принудить Украину к переговорам с РФ

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Трамп собирается сократить обязательства США перед некоторыми странами НАТО Фото:

Если бывшего президента США Дональда Трампа переизберут на второй срок, то он будет добиваться мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам источников Bloomberg, сейчас советники экс-президента обсуждают, как «посадить за стол переговоров» президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Одним из таких способов, по их мнению, являются обещания о прекращении оказываемой помощи от США к Киеву.

Также сообщается, что Трамп собирается сократить обязательства Америки перед некоторыми странами НАТО. Такие действия, по мнению агентства, «перевернут десятилетия политики США» и разрушат альянс.

Трамп, в случае переизбрания в Белый дом, сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа. В Брукингском институте считают, что он даже на этапе выборов представляет серьезную угрозу для НАТО, передает MK.RU.

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Если бывшего президента США Дональда Трампа переизберут на второй срок, то он будет добиваться мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По словам источников Bloomberg, сейчас советники экс-президента обсуждают, как «посадить за стол переговоров» президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Одним из таких способов, по их мнению, являются обещания о прекращении оказываемой помощи от США к Киеву. Также сообщается, что Трамп собирается сократить обязательства Америки перед некоторыми странами НАТО. Такие действия, по мнению агентства, «перевернут десятилетия политики США» и разрушат альянс. Трамп, в случае переизбрания в Белый дом, сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа. В Брукингском институте считают, что он даже на этапе выборов представляет серьезную угрозу для НАТО, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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