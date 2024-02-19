Как выращивают овощи и зелень в гигантских теплицах под Екатеринбургом. Фото

В теплицах под Екатеринбургом выращивают овощи в минеральной вате

19 февраля 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Овощи из свердловских теплиц круглый год поступают уральцам на стол Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке «Садовый» под Екатеринбургом расположены гигантские теплицы, в которых круглый год выращивают свежие овощи. Чтобы у уральцев и зимой, и летом на столах был вкусные и полезные продукты, их оборудовали по последнему слову техники. О том, как устроена работа хозяйства, URA.RU рассказал директор АО «Тепличное» Сергей Лацков. «Наш комбинат состоит из двух очередей теплиц общей площадью 36 гектаров. Маленькая на 12 гектар была запущена в 2013 году, а большая на 24 гектара — в ноябре 2018 года», — поделился Лацков.



Большой тепличный комбинат оборудован под светокультуру (электродосвечивание). Кроме освещения, он отличается от малого комбината системой управления микроклиматом через «рукава». То есть теплый воздух в теплице специальным способом подогревается зимой, а летом, соответственно, охлаждается. Таким образом обеспечивается приемлемый микроклимат для растений. Малая теплица не имеет функции «досветки», поэтому овощи там можно выращивать только сезонно. Сейчас в теплице началось плодоношение пупырчатого огурца. Через месяц-полтора появится томат.



«Огурцы с помидорами мы выращиваем не в земле, а в минеральной вате. Туда же подается удобрение, разные витамины, и за счет этого растение в течение целого года плодоносит», — рассказал Сергей Лацков.



Кроме всевозможных питательных веществ, овощи также должны получать определенное количество световой энергии. Искусственное досвечивание обеспечивает примерно треть необходимого количества энергии. Остальную часть растения должны получать естественным путем.



Для биологической защиты от различных вредителей в теплицах высаживают специальных хищных клопов (энтомофаг). Их используют для более мягкой обработки растений без применения химикатов. После сбора овощи увозят в фирменных коробках на распределительный центр, где магазины закупают товар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке «Садовый» под Екатеринбургом расположены гигантские теплицы, в которых круглый год выращивают свежие овощи. Чтобы у уральцев и зимой, и летом на столах был вкусные и полезные продукты, их оборудовали по последнему слову техники. О том, как устроена работа хозяйства, URA.RU рассказал директор АО «Тепличное» Сергей Лацков. «Наш комбинат состоит из двух очередей теплиц общей площадью 36 гектаров. Маленькая на 12 гектар была запущена в 2013 году, а большая на 24 гектара — в ноябре 2018 года», — поделился Лацков. Большой тепличный комбинат оборудован под светокультуру (электродосвечивание). Кроме освещения, он отличается от малого комбината системой управления микроклиматом через «рукава». То есть теплый воздух в теплице специальным способом подогревается зимой, а летом, соответственно, охлаждается. Таким образом обеспечивается приемлемый микроклимат для растений. Малая теплица не имеет функции «досветки», поэтому овощи там можно выращивать только сезонно. Сейчас в теплице началось плодоношение пупырчатого огурца. Через месяц-полтора появится томат. «Огурцы с помидорами мы выращиваем не в земле, а в минеральной вате. Туда же подается удобрение, разные витамины, и за счет этого растение в течение целого года плодоносит», — рассказал Сергей Лацков. Кроме всевозможных питательных веществ, овощи также должны получать определенное количество световой энергии. Искусственное досвечивание обеспечивает примерно треть необходимого количества энергии. Остальную часть растения должны получать естественным путем. Для биологической защиты от различных вредителей в теплицах высаживают специальных хищных клопов (энтомофаг). Их используют для более мягкой обработки растений без применения химикатов. После сбора овощи увозят в фирменных коробках на распределительный центр, где магазины закупают товар.