Почти половина пар из Екатеринбурга делят аренду квартиры пополам

© Служба новостей «URA.RU»
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Треть екатеринбуржцев готовы съехаться через полгода отношений Фото:

В Екатеринбурге 40% живущих вместе пар поровну платят аренду за съемную квартиру. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Аренды».

«У большей части екатеринбургских пар (56%) арендной платой за квартиру занимается мужчина. 40% пар делят оплату поровну, а 4% пар аренду жилья оплачивают родители», — говорится в сообщении. В целом 75% екатеринбургских пар начали жить совместно в арендованной квартире.

Почти треть екатеринбуржцев (31%) начали совместную жизнь через полгода отношений, 11% — через 3 месяца и 8% — всего через месяц. При этом 14% пар потребовалось 2-3 года на принятие решения о совместной жизни.

Опрошенные екатеринбуржцы (64%) считают, что в идеальном районе для жизни пары обязательно должны быть торговый центр и сквер для прогулок. Также они хотели бы иметь в пешей доступности кафе и рестораны для свиданий (38%), пункты выдачи заказов (36%) и инфраструктуру для детей (35%).

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В Екатеринбурге 40% живущих вместе пар поровну платят аренду за съемную квартиру. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Аренды». «У большей части екатеринбургских пар (56%) арендной платой за квартиру занимается мужчина. 40% пар делят оплату поровну, а 4% пар аренду жилья оплачивают родители», — говорится в сообщении. В целом 75% екатеринбургских пар начали жить совместно в арендованной квартире. Почти треть екатеринбуржцев (31%) начали совместную жизнь через полгода отношений, 11% — через 3 месяца и 8% — всего через месяц. При этом 14% пар потребовалось 2-3 года на принятие решения о совместной жизни. Опрошенные екатеринбуржцы (64%) считают, что в идеальном районе для жизни пары обязательно должны быть торговый центр и сквер для прогулок. Также они хотели бы иметь в пешей доступности кафе и рестораны для свиданий (38%), пункты выдачи заказов (36%) и инфраструктуру для детей (35%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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