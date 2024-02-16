Почти половина пар из Екатеринбурга делят аренду квартиры пополам

16 февраля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Треть екатеринбуржцев готовы съехаться через полгода отношений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 40% живущих вместе пар поровну платят аренду за съемную квартиру. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Аренды». «У большей части екатеринбургских пар (56%) арендной платой за квартиру занимается мужчина. 40% пар делят оплату поровну, а 4% пар аренду жилья оплачивают родители», — говорится в сообщении. В целом 75% екатеринбургских пар начали жить совместно в арендованной квартире. Почти треть екатеринбуржцев (31%) начали совместную жизнь через полгода отношений, 11% — через 3 месяца и 8% — всего через месяц. При этом 14% пар потребовалось 2-3 года на принятие решения о совместной жизни.



Опрошенные екатеринбуржцы (64%) считают, что в идеальном районе для жизни пары обязательно должны быть торговый центр и сквер для прогулок. Также они хотели бы иметь в пешей доступности кафе и рестораны для свиданий (38%), пункты выдачи заказов (36%) и инфраструктуру для детей (35%).

В Екатеринбурге 40% живущих вместе пар поровну платят аренду за съемную квартиру. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Аренды». «У большей части екатеринбургских пар (56%) арендной платой за квартиру занимается мужчина. 40% пар делят оплату поровну, а 4% пар аренду жилья оплачивают родители», — говорится в сообщении. В целом 75% екатеринбургских пар начали жить совместно в арендованной квартире. Почти треть екатеринбуржцев (31%) начали совместную жизнь через полгода отношений, 11% — через 3 месяца и 8% — всего через месяц. При этом 14% пар потребовалось 2-3 года на принятие решения о совместной жизни. Опрошенные екатеринбуржцы (64%) считают, что в идеальном районе для жизни пары обязательно должны быть торговый центр и сквер для прогулок. Также они хотели бы иметь в пешей доступности кафе и рестораны для свиданий (38%), пункты выдачи заказов (36%) и инфраструктуру для детей (35%).