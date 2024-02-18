Пленный боец ВСУ признался, что командир их роты грозился отправить «на мясо»

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Украиский командир грозился отправить своих солдат в бой в качестве пушечного «мяса» Фото:

Украинский военнопленный Станислав Гурин рассказал, как командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) однажды построил своих подчиненных и пообещал отправить их в бой в качестве пушечного «мяса». Об этом солдат рассказал российским журналистам «Известий».

«Командир роты с позывным „Джим“ построил нас, говорит: „Пацаны, я вас отправлю на мясо, а сам буду кофе сидеть пить. Мне будет все равно“», — рассказал пленный боец ВСУ в разговоре с журналистами. Он также признался, что потери в рядах украинской армии огромные. Кроме того, он уточнил, что часто солдаты дислоцируются на территории детских садов и вынуждены спать на детских кроватях.

На Украине недавно сменился главком ВСУ. Теперь должность занял Александр Сырский, которого на Западе прозвали «генерал-200» и «мясник». Британские журналисты уверены, что новый главком ВСУ вновь будет готов жертвовать большим количеством жизней украинских солдат.

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Украинский военнопленный Станислав Гурин рассказал, как командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) однажды построил своих подчиненных и пообещал отправить их в бой в качестве пушечного «мяса». Об этом солдат рассказал российским журналистам «Известий». «Командир роты с позывным „Джим“ построил нас, говорит: „Пацаны, я вас отправлю на мясо, а сам буду кофе сидеть пить. Мне будет все равно“», — рассказал пленный боец ВСУ в разговоре с журналистами. Он также признался, что потери в рядах украинской армии огромные. Кроме того, он уточнил, что часто солдаты дислоцируются на территории детских садов и вынуждены спать на детских кроватях. На Украине недавно сменился главком ВСУ. Теперь должность занял Александр Сырский, которого на Западе прозвали «генерал-200» и «мясник». Британские журналисты уверены, что новый главком ВСУ вновь будет готов жертвовать большим количеством жизней украинских солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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