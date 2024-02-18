Украинский военнопленный Станислав Гурин рассказал, как командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) однажды построил своих подчиненных и пообещал отправить их в бой в качестве пушечного «мяса». Об этом солдат рассказал российским журналистам «Известий».
«Командир роты с позывным „Джим“ построил нас, говорит: „Пацаны, я вас отправлю на мясо, а сам буду кофе сидеть пить. Мне будет все равно“», — рассказал пленный боец ВСУ в разговоре с журналистами. Он также признался, что потери в рядах украинской армии огромные. Кроме того, он уточнил, что часто солдаты дислоцируются на территории детских садов и вынуждены спать на детских кроватях.
На Украине недавно сменился главком ВСУ. Теперь должность занял Александр Сырский, которого на Западе прозвали «генерал-200» и «мясник». Британские журналисты уверены, что новый главком ВСУ вновь будет готов жертвовать большим количеством жизней украинских солдат.
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