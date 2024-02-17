17 февраля 2024
16 февраля 2024

Губернатор Махонин поздравил пермский ХК «Молот» с чемпионством

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, топ, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин старается не пропускать ни одного матча любимой команды Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил хоккеистов клуба «Молот», завоевавших чемпионство ВХЛ. Он также призвал болельщиков поддержать команду в предстоящих поединках.

«Наши хоккеисты по ходу сезона выдали 17-матчевую победную серию и заслуженно заняли первое место регулярного чемпионата. Поздравляю игроков, тренерский штаб и всех болельщиков. Впереди молотобойцев ждет стадия плей-офф. Поддержим команду на трибунах!» — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

На домашней арене пермяки 18 февраля обыграли «Южный Урал» из Орска. Впервые за всю историю Кубок Шелкового Пути уезжает в прикамскую столицу.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил хоккеистов клуба «Молот», завоевавших чемпионство ВХЛ. Он также призвал болельщиков поддержать команду в предстоящих поединках. «Наши хоккеисты по ходу сезона выдали 17-матчевую победную серию и заслуженно заняли первое место регулярного чемпионата. Поздравляю игроков, тренерский штаб и всех болельщиков. Впереди молотобойцев ждет стадия плей-офф. Поддержим команду на трибунах!» — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. На домашней арене пермяки 18 февраля обыграли «Южный Урал» из Орска. Впервые за всю историю Кубок Шелкового Пути уезжает в прикамскую столицу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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