Губернатор Махонин поздравил пермский ХК «Молот» с чемпионством

Дмитрий Махонин старается не пропускать ни одного матча любимой команды
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил хоккеистов клуба «Молот», завоевавших чемпионство ВХЛ. Он также призвал болельщиков поддержать команду в предстоящих поединках.
«Наши хоккеисты по ходу сезона выдали 17-матчевую победную серию и заслуженно заняли первое место регулярного чемпионата. Поздравляю игроков, тренерский штаб и всех болельщиков. Впереди молотобойцев ждет стадия плей-офф. Поддержим команду на трибунах!» — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
На домашней арене пермяки 18 февраля обыграли «Южный Урал» из Орска. Впервые за всю историю Кубок Шелкового Пути уезжает в прикамскую столицу.
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