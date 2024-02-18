Глава СК поручил доложить о свердловчанке, оставшейся без жилья из-за сноса дома

Александр Бастрыкин поручил доложить о свердловчанке якобы оставшейся единственной, кого не переселили из снесенного дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о возможном нарушении жилищных прав жительницы Каменска-Уральского (Свердловская область), оставшейся без жилья. Она якобы осталась единственной, кого не переселили из снесенного аварийного дома. О требовании доклада сообщили в пресс-службе СК.

«Председатель СК России затребовал доклад по информации о возможном нарушении жилищных прав жительницы Свердловской области… Поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о результатах проведенной по данному факту проверки и принятом процессуальном решении», — говорится в telegram-канале ведомства.

Здание признали аварийным в 2017 году. Перед сносом жильцам предложили новые квартиры, большинство согласились, однако женщина отказалась, потому что ей пришлось бы переехать из центра города на окраину в меньшую (на 10 квадратных метров) по площади квартиру. В суде жительница доказала, что закону это противоречит, но чиновники якобы продолжали настаивать на переселении.

Руководитель свердловского отделения «Народного фронта» Вадим Савин рассказал URA.RU, что стоимость предложенной квартиры по документам идентична той, которую снесли — 3,5 миллиона рублей. Однако, по его словам, фактическая стоимость новой квартиры в два раза дешевле.