Мэрия Кургана ищет деньги, чтобы сделать директором УКС специалиста из ХМАО. Инсайд

19 февраля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Нынешняя зарплата в УКС Кургана не подходит специалисту из Нижневартовска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководство мэрии Кургана ищет способы повысить зарплату для должности директора Управления капитального строительства, чтобы уговорить работать на этом посту гендиректора нижневартовской управкомпании «Крепость» (ХМАО) Валерия Вахрушева. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Вахрушева считают в мэрии подходящим кандидатом, но местная зарплата для него маленькая. В Кургане зарплата директора УКС — 75 тысяч рублей в месяц, что не сравнится с оплатой труда в северных регионах на аналогичных должностях. Поэтому в мэрии думают, как увеличить эту сумму. Власти могут включить в контракт дополнительные деньги, которые можно будет получить при достижении определенных показателей», — рассказал источник. Он добавил, что сейчас в связи со стройкой нескольких крупных объектов, мэрии нужно срочно найти руководителя УКС. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет получена после получения ответа. Недавно Вахрушев ездил в Курган на собеседование. Последний руководитель УКС Кургана Павел Коваленко всего месяц возглавлял организацию в качестве врио и уволился в январе. Его предшественники Игорь Минин и Андрей Чудаков находятся под следствием.

Руководство мэрии Кургана ищет способы повысить зарплату для должности директора Управления капитального строительства, чтобы уговорить работать на этом посту гендиректора нижневартовской управкомпании «Крепость» (ХМАО) Валерия Вахрушева. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Вахрушева считают в мэрии подходящим кандидатом, но местная зарплата для него маленькая. В Кургане зарплата директора УКС — 75 тысяч рублей в месяц, что не сравнится с оплатой труда в северных регионах на аналогичных должностях. Поэтому в мэрии думают, как увеличить эту сумму. Власти могут включить в контракт дополнительные деньги, которые можно будет получить при достижении определенных показателей», — рассказал источник. Он добавил, что сейчас в связи со стройкой нескольких крупных объектов, мэрии нужно срочно найти руководителя УКС. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет получена после получения ответа. Недавно Вахрушев ездил в Курган на собеседование. Последний руководитель УКС Кургана Павел Коваленко всего месяц возглавлял организацию в качестве врио и уволился в январе. Его предшественники Игорь Минин и Андрей Чудаков находятся под следствием.